De manera repentina se va Celaya de la SSC

A cinco meses y cinco días de rendir protesta al cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa abandonó su responsabilidad en las primeras horas de este miércoles 21 de junio.

El Sol de Tlaxcala confirmó que -junto con personal de su confianza- el servidor público retiró la noche del martes objetos personales de su oficina y la mañana de ayer no asistió a la reunión de Mesa de Seguridad que todos los días se desarrolla en las oficinas del C5i desde su inauguración el mes pasado.

Aunque por momentos privó el hermetismo, trascendió que su repentina huida probablemente se deriva tras la vinculación a proceso de cinco elementos de la corporación detenidos la tarde del pasado 14 de junio acusados de incurrir en el delito de extorsión agravada, entre ellos Roberto N. y Dither N., efectivos de toda sus confianza.

Los otros tres detenidos por agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en colaboración con la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Guardia Nacional (GN), responden a los nombres de Netaim N., Osvaldo N. y Alejandro N.

Este Diario supo que el personal de confianza de Ramón Celaya entregó su armamento de cargo, entre ellos los directores de Seguridad y de Desarrollo Policial, elaborándose los respectivos recibos de entrega-recepción, lo mismo hicieron el secretario particular de apellido Garduño.





En sustitución de Ramón Celaya Gamboa asistió a la Mesa de Construcción por la Paz y la Seguridad Ángel Gilberto Zamora Ibarra, quien se desempeñaba como director de Caminos y Vialidad y que arribó a la entidad con el también exsecretario prófugo de la justicia desde noviembre de 2021, Alfredo Álvarez Valenzuela.

SUMA SSC CINCO TITULARES

Cabe recordar que por enfrentar un orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, Alfredo Álvarez Valenzuela se dio a la fuga a mediados de noviembre de 2021, a menos de tres meses de asumir el cargo la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, por lo que como encargado de Despacho quedó Maximino Hernández Pulido.





En mayo de 2022 vino el nombramiento del militar Raúl Ruiz García, pero a finales de octubre renunció debido a intensas presiones al interior y exterior, por lo que la vacante fue ocupada por Guadalupe Ballesteros.

No obstante, a mediados de enero de 2023 fue presentado Ramón Celaya Gamboa con amplias expectativas para asumir la SSC, pero durante los cinco meses en el cargo la entidad ha vivido un notorio incremento en delitos de alto impacto y muertes dolosas, además de que la estrategia que presentó resultó fallida en la mayoría de aspectos.

Con la dimisión del quinto titular de la SSC en 22 meses de la administración de la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros y el nombramiento de Ángel Gilberto Zamora Ibarra como encargado de Despacho, la SSC suma seis titulares.

EN ABRIL NEGÓ QUE LA FGR LO INVESTIGARA

El pasado mes de abril y a propósito de la aparición de una narcomanta, el titular de la SSC, Ramón Celaya Gamboa, negó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga abierta una investigación en su contra y atribuyó los “ataques” a una campaña de desprestigio hacia su persona por los “resultados” que al momento había dado tras asumir el cargo.

En entrevista colectiva tras darse a conocer un supuesto oficio en el que se revela que la Unidad Especializada de Delitos Contra la Salud y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tienen abierto un proceso en contra del funcionario de primer nivel del gobierno de Tlaxcala, Celaya Gamboa salió al paso de cuestionamientos.





De entrada, el responsable de la estrategia de seguridad de los tlaxcaltecas dijo que se trata de información falsa porque él no tiene conocimiento de alguna investigación, aunque no supo explicar si el documento es auténtico bajo el argumento de que eso no le corresponde.

De paso, culpó a grupos de “resentidos” al interior de la SSC de los ataques al cambiar protocolos de actuación, quitarles privilegios, despedirlos o hasta abrirles procesos en su contra por incurrir en actos de corrupción.

“Es una información falsa, nosotros estamos trabajando, aquí estoy dando la cara, contento por hacer un trabajo arduo, muy intenso, pero con muchos ataques y una campaña de desprestigio orquestada, pagada… es una información falsa, a mí no me está investigando nadie, estoy trabajando de manera tranquila y estoy muy feliz con lo que hemos hecho, es falso, es falso amigos de la prensa, es parte del golpeteo que ya había señalado desde el Congreso del Estado, pero yo estoy muy contento trabajando por el bien de Tlaxcala”, expuso en aquel momento.





Asimismo, el hoy extitular de la SSC atribuyó la aparición de una “narcomanta” en un puente de la comunidad de Tizatlán, sobre la autopista Tlaxcala-Apizaco, una de las más transitadas, como parte de esa “campaña de desprestigio”.

Incluso, refutó que sea algo nuevo la aparición de ese tipo de mensajes intimidantes para crear pánico y confusión entre la población, pues con fotografías plasmadas en hojas de papel bond que ya tenía preparadas, Celaya Gamboa reveló que en 2019 apareció una Chiautempan y en 2020 otra en Apizaco.

Lo que vimos hoy es una situación prefabricada, no trae un mensaje explícito, es hasta contradictoria la información y curiosamente salió una nota con información falsa de FGR y luego sale la supuesta ‘narcomanta’, que no lo es porque la firma un grupo delincuencial que nunca ha tenido presencia en Tlaxcala, agregó.

NO VENGO POR SEIS MESES O UN AÑO, DIJO

Al asumir el cargo el lunes 16 de enero de 2023 como nuevo titular de la SSC, Ramón Celaya presentó una estrategia de seguridad basada en tres ejes rectores, además aseguró que estaba “limpio” y llegaba a Tlaxcala para poner toda su capacidad y experiencia en la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, sentenció que su permanencia dependería de que todas las estrategias a emprender funcionen de manera correcta y anticipó: “No vengo por seis meses o un año, vengo con compromiso a trabajar por la seguridad el tiempo que sea necesario, vengo a comprometerme a hacer un cambio en la seguridad de los tlaxcaltecas y ofrezco una figura visible como secretario”.





5 titulares lleva la SSC en 22 meses desde que la gobernadora Lorena Cuéllar asumió el cargo. Alfredo Álvarez Valenzuela, Maximino Hernández Pulido, Raúl Ruiz García, Guadalupe Ballesteros y Ramón Celaya Gamboa.

5 meses y cinco días permaneció Ramón Celaya Gamboa a cargo de la Secretaría.

Al asumir el cargo el lunes 16 de enero de 2023 como nuevo titular de la SSC, Ramón Celaya presentó una estrategia de seguridad basada en tres ejes rectores.





Durante los meses que estuvo Ramón Celaya en el cargo, la entidad ha vivido un notorio incremento en delitos de alto impacto y muertes dolosas, además de que la estrategia que presentó resultó fallida en la mayoría de aspectos.