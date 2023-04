De secos y fríos podría ser la Central de Abastos

La Central de Abastos de Tlaxcala, ubicada en el municipio de Xaltocan, podría convertirse en una unidad almacenadora de secos y fríos, informó el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García.

En entrevista comentó que por el momento continúan con la tarea de consolidar el contrato con una empresa que quiera hacer la inversión en ese inmueble, que fue rescatado en diciembre de 2021 por la actual administración estatal.

Explicó que a más de un año de haber recuperado ese inmueble que por más de 11 años estuvo en litigio, el gobierno del Estado lleva a cabo un análisis del proyecto anterior, pues ha sido planteada la posibilidad de que en lugar de una central de abastos de perecederos en ese sitio sean distribuidos todos aquellos productos congelados y que requieren de refrigeración.

El proyecto sería cambiado por la viabilidad... se hicieron los estudios de mercado y fue considerado el tema de los fríos, que pudiera ser una opción viable y sería exactamente el mismo beneficio económico y de crecimiento, pero en lugar de ser central de perecederos sería de fríos y abarrotes, dijo.

Abundó que continúan en la búsqueda de las empresas a quienes les convenga hacer la inversión para la culminación de la construcción de la Central de Abastos de Tlaxcala, en las condiciones en que está tanto el inmueble como el predio, pues dijo pese a que han sostenido distintas pláticas por el momento no han consolidado algún acuerdo con alguna firma que está interesada en ese plan.

No existe un acuerdo formal, seguimos en búsqueda, hay opciones de que siga siendo la central de abastos como había sido planteado originalmente -de perecederos- pero también está esta segunda opción, añadió.

Comentó que por parte del gobierno estatal ofrece a la empresa el terreno que tiene una superficie de 14.8 hectáreas, el proyecto de la obra (del que no existe certeza si a la fecha es funcional) y la construcción que quedó abandonada, así como la edificación de una planta de tratamiento de aguas residuales y acercarles hasta esa zona la energía eléctrica.

Y agregó que la empresa que acepte retomar el proyecto tendrá esas propiedades en comodato por un plazo determinado, pero eso dependerá de las negociaciones a las que se lleguen el gobierno estatal, y que podrían ser 10 o hasta 20 años.

Reiteró que como todavía no existen acercamientos formales con alguna empresa en específico, tampoco ha sido determinado el monto de la inversión que tendrá que hacerse en ese sitio, adelantó que independientemente de que se trate de almacenaje de fríos o de perecederos se requieren de entre 100 y 150 millones de pesos.

No hay plazos, no hay montos, todavía no tenemos nada... El gobierno no tiene tampoco una fecha límite para poder concluir el proyecto, finalizó.