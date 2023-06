Deja Lorena Ruiz la bancada del PT, apoyará a Claudia Sheinbaum

“Porque es de vital importancia el momento político que estamos viviendo en nuestro país y considero que actuar con honestidad y principios me obliga a agradecer la oportunidad brindada por el Partido del Trabajo (PT) de ser su legisladora plurinominal y representar al IV distrito electoral”, fueron las palabras con las que la diputada Lorena Ruiz García anunció su renuncia a la bancada del PT, se declaró diputada independiente y externó su apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo.

En rueda de prensa, presentó el escrito dirigido a Silvano Garay Ulloa, comisionado nacional del PT en Tlaxcala para hacerle de su conocimiento que desde este 20 de junio decidió separarse, de manera definitiva, de la fracción parlamentaria de ese instituto político en el Congreso del Estado.

En este sentido, dijo que después de una profunda reflexión decidió apoyar a una gran mujer de lucha y con ideales muy profundos hacia los derechos de las mujeres, los jóvenes y niños, pues es obligación moral el hecho que una mujer debe apoyar a otra mujer.

Puntualizó que está convencida, más que nunca, que es tiempo de ellas, de ahí que luchará hombro con hombro para dar continuidad a la Cuarta Transformación, pues no puede mantenerse apática ante la magnitud del proyecto de impulsar a que por primera vez el país sea gobernado por una mujer, por lo cual luchará democráticamente para que Sheinbaum Pardo sea la próxima presidenta de la República.

Explicó que los retos actuales requieren innovación y una nueva forma de hacer política, lejos de lo tradicional y apegados a la realidad, de ahí que mantiene su compromiso de seguir legislando en favor de los ciudadanos, pues las prácticas están lejos de las expectativas reales de la ciudadanía.





Por otro lado, aclaró que su situación en el partido no acaba en malos términos, y en ese acto de agradecimiento, decidió tomar esta decisión, pues es más prudente, además de que no sería ético de su parte apoyar al candidato del PT, Gerardo Fernández Noroña, pues va contra sus ideales, pero no se va en malos términos.

Asimismo, manifestó que no se sumará a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional ni a ningún otro instituto político, pero no se cerró a la posibilidad, de ahí que en cuanto tenga definida la decisión a tomar lo informará.

Al momento no será coordinadora del grupo de trabajo de Claudia Sheinbaum, además de que no descartó en un futuro buscar algún otro cargo público.