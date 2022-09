Demandan celeridad para el caso Daniela, piden apoyo a la gobernadora

A dos años de su desaparición (13 de septiembre de 2020), familiares de Daniela Muñoz se manifestaron, de manera pacífica, frente a Palacio de Gobierno para exigir a la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, dar celeridad a la investigación, del cual Álvaro Daniel N. es el principal sospecho, ya que después de más de un año no han logrado dictar una sentencia.

Acompañados de un grupo de personas y con pancartas en mano exigiendo la aparición de la joven, Rosa María Muñoz y José Anselmo Muñoz, padres de Daniela, acudieron hasta la Plaza de la Constitución para entregar a la titular del Ejecutivo estatal o algún representante un pliego petitorio, donde el único punto que contenía era el dar prioridad a este caso para su pronta resolución.

En entrevista, el padre de la adolescente lamentó que aunque Álvaro Daniel N. continúa en calidad de detenido, las autoridades no han logrado obtener información alguna del paradero de Daniela, aun cuando en los cateos que realizaron en los inmuebles de la familia de Álvaro encontraron la blusa de su hija.

En cada interrogatorio el acusado cambia de abogado y se reserva su derecho de no declarar, pero de eso ya son más de un año y no puede ser que las autoridades no puedan hacerlo hablar, a pesar de que existen pruebas de que él es el principal sospechoso de la desaparición de Daniela, criticó.

También, mencionó que ya tuvo acercamiento con la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, Mari Cruz Cortés Ornelas, para solicitarle que pueda emitir alguna sentencia contra el acusado, pues no es posible que no hayan logrado concretar nada.

Asimismo, reprochó que hasta apenas hace un año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas haya emitido la ficha de su hija, cuando el procedimiento señala 72 horas o menos, lo que tampoco ayudó en lo absoluto a la localización de Daniela.

Sin embargo, los familiares confiaron en que encontrarán con vida a Daniela, pues era una joven responsable y que recién se había independizado e, incluso, días después de su desaparición iba a recibir su plaza definitiva para dar clases en Puebla, además de que siempre fue muy unida a su familia, y en la búsqueda de cuerpos que han realizado no han encontrado el de su hija.

Eso sí, el papá reconoció el apoyo que han recibido por parte de la titular del Ejecutivo, pero reconoció que hace falta mayor celeridad al caso, pues después de tanto tiempo no han logrado obtener declaración alguna del sospechoso.

Finalmente, también agradeció al gobierno federal el apoyo que han recibido para realizar la búsqueda de la joven, pero nada de todo lo que han ofrecido ha podido acelerar el proceso, por lo que exhortó a las autoridades a poner énfasis en el caso.

Daniela desapareció el 13 de septiembre de 2020 y en octubre de ese mismo año, Álvaro Daniel N. fue aprehendido en el Edomex.

