Despenalizar el aborto, difícil para el Congreso local: Ddeser en Tlaxcala

A siete meses de que concluya la LXIV Legislatura, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México en Tlaxcala (Ddeser) perdió la esperanza de que los legisladores locales despenalicen el aborto, máxime que ahora están más enfocados en temas electorales que ciudadanos, lamentó la representante en Tlaxcala de la Red, Rosario Texis Zúñiga.

En entrevista, aceptó que este es un pendiente legislativo, al tiempo de culpar a la mayoría con que cuenta el partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso local de haber frenado esta disposición, a pesar de que estaba en la agenda legislativa, pero no como tema prioritario.

En este sentido, manifestó que le apostarán a que la siguiente Legislatura les haga su trabajo, aunque -criticó- usen el tema de las mujeres y de sus derechos como público, pero sin darle realmente la importancia necesaria y justa que tiene la despenalización del aborto, a pesar del llamado a nivel nacional.

Sin embargo, advirtió que continuarán con la exigencia de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, así como de realizar acompañamientos feministas solidarios, aunque el papel importante lo tiene el Estado, que no garantiza a las mujeres de Tlaxcala su derecho a decidir, y uno de ellos es el de decidir por un aborto legal y seguro.

Indicó que están a la espera del amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante mecanismos internacionales, que también será un arma ante la próxima legislatura. “Sabemos que son procesos que llevan su tiempo, pero sí tendremos la posibilidad de hacer un amparo justo para que las mujeres de Tlaxcala tengan este derecho a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo”, expresó.

Finalmente, reprochó que todos los legisladores las reciban como colectivo y al final les digan que, pues no son mayoría, que no pueden coincidir todos los diputados y entonces no pueden votar, lo cual ha sido en todas las comisiones.

LA MARCHA DEL OCHO DE MARZO

Por otro lado, adelantó que para la marcha del próximo ocho de marzo darán su respaldo como organización, pero todavía no tienen un posicionamiento para buscar estrategias que cuiden a quienes participan y que garantice la seguridad de quienes marchen o de quienes exigen, de ahí que exigió que el Estado garantice una marcha pacífica y privilegie el diálogo.

