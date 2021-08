Día del Veterinario | Deben los veterinarios dignificar su profesión: Francisco Herrera

Toda vez que su labor es tan importante como cualquier otra, los médicos veterinarios zootecnistas de Tlaxcala tienen el reto de dignificar su profesión, la cual es celebrada en México cada 17 de agosto.

Esa fecha se conmemora en el país por la fundación de la primera escuela veterinaria en México y para Francisco Javier Herrera Sánchez, profesional de la salud animal de Tlaxcala, es importante que la gente sepa que la misión de los veterinarios es salvar vidas, aunque no se trate de personas.

Sobre las recientes acusaciones de negligencia médica que han pesado sobre los veterinarios de la entidad, el graduado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala aseveró que falta mucho por avanzar en materia, ya que no hay leyes, procedimientos y profesionales técnicos que definan si la hubo o no.

“Necesitamos contar con peritos zootécnicos quienes definan si verdaderamente hubo negligencia del médico; además requerimos leyes en materia, porque si te demandan lo hacen por abuso de confianza, pues toman la vida de la mascota como si fuera una propiedad, pero eso no permite que te quiten la cédula”, admitió.

El especialista en cirugías y fracturas aseguró que en ocasiones la muerte de mascotas es corresponsabilidad de los dueños, por no querer invertir en estudios previos porque resultan caros, así que hacen firmar responsivas para proceder a la intervención.

De plano cuando me llegan animalitos que no es mi especialidad o no tengo los implementos para atenderlo como: ultrasonido, equipo de rayos X, anestesia inhalada o una unidad de terapia intensiva, los remito con algún colega o los mando a Puebla, indicó quien lleva 24 años ejerciendo la profesión.

CRECE MANÍA POR LOS “PERRIJOS”

El médico de perros y gatos sostuvo que en los últimos años ha crecido el interés de la gente por procurar a sus mascotas como si fueran sus hijos, incluso los llama “perrijos” o “gatijos”, lo cual ha ampliado el mercado de accesorios para ellos, como camas, carriolas, alhajas, ropa y hasta zapatos.

Creo que este fenómeno se ha dado porque las nuevas generaciones ya no tienen interés de tener hijos y adoptan perritos o gatitos para brindarles toda su atención, lo cual en ocasiones es malo, declaró.

NO HUMANIZAR A LAS MASCOTAS, PIDE

Entrevistado en su consultorio ubicado en Zaragoza 3302, Apizaco, pidió no humanizar a las mascotas, porque eso les genera algunos estados de enfermedad, como desnutrición, atrofia muscular, daño en la piel, entre otras.

Por ejemplo, atendí un caso de una mujer vegana que decidió que su perrito también lo fuera y el animal terminó desnutrido y a punto del colapso; otro caso fue el de una señora que no quería que las almohadillas de su perrito se pusieran rasposas y no lo dejaba caminar, le compró una carriola para sacarlo a pasear y le provocó distrofia muscular, entre muchos otros casos,subrayó.

El amar a un animalito está bien, dijo, pero no se debe pasar la delgada línea de respetar su forma de vida, pues por desconocimiento y amor desmedidlos los dañan.

Yo siempre les digo a las personas que jamás maltrataría a su mascotita, jamás sería mi intención asesinarla y si no conozco del tema los remito con colegas, lo cual no me hace ser tonto o menso me hace tener ética profesional

Francisco Javier Herrera Sánchez / médico veterinario zootecnista

