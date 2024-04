Dificulta a mayores de 30 años obtener empleo; tan solo en febrero 18 mil tlaxcaltecas no tuvieron trabajo

Natalia lleva cinco semanas en busca de un empleo, pero no lo ha conseguido. El motivo: ser mayor de 30 años de edad.

Su esposo fue diagnosticado con una enfermedad del corazón y ahora ella asumió las riendas económicas de su hogar, pero el panorama no es nada alentador.

Esta misma realidad la padecen todos los días cientos de tlaxcaltecas cuya edad representa un factor que los imposibilita a obtener un trabajo digno, pues la gran mayoría de empresas y comercios buscan a gente menor de 30 años de edad, situación por la que un desempleado puede tardar hasta un mes para lograr ser contratado.

Natalia tiene actualmente 38 años de edad y lamenta que las empresas no valoren las capacidades de quienes, como ella, han adquirido experiencia y madurez en la plenitud de su vida.

Originaria del municipio de Tlaxcala, compartió que es madre de dos hijos que cursan el nivel secundaria y desde hace más de un mes sale todas las mañanas a buscar trabajo, pero los empleadores no la contratan con el argumento de que no cumple con la edad de 18 a 30 años de edad como máximo.

Al pedir la gracia de no ser fotografiada para no entorpecer más su búsqueda de trabajo, Natalia aceptó que su familia vive una crisis económica tras la enfermedad de su esposo, quien todavía tiene empleo, pero le dan menos horas y su sueldo es bajo.

Asintió que las empresas prefieren gente joven que adultos con hijos, pese a no tener cualidades ni mucho menos experiencia o mayor compromiso.

Me desespero porque no me contratan, pero a cada lugar que voy encuentro que solicitan empleados, pero más jóvenes... la salud de mi esposo no está bien, por eso estoy buscando trabajo desde hace cinco semanas. Me considero responsable y estoy dispuesta a aprender lo que me digan, expresó.

EMPLEADORES PREFIEREN TRABAJADORES JÓVENES

Este Diario hizo un recorrido por las principales calles del Centro Histórico de Tlaxcala y observó que en la mayoría de los empleos se que ofrecen la edad máxima es de 35 años, porque a decir de los empleadores son gente físicamente sana, fuerte, con energía y sin enfermedades.

Cándido N., dueño de una reparadora de calzado, dijo que desde esta semana colocó su letrero para buscar empleado, pero de 18 a 25 años como máximo.

Es que son jóvenes, están fuertes y tienen deseos de aprender. Los de más de 35 años y 40 ya ponen muchos peros para sacar el trabajo diario, atajó.

Martiza N., responsable de un restaurante, dijo que están contratando a personal para auxiliar de cocina, mesero y cajera; los requisitos son tener de 22 a 29 años de edad, solicitud de empleo elaborada, buena actitud, presentación y ganas de aprender.

Preferimos a gente que está en la etapa de aprender, de tener sus primeros trabajos, tener disponibilidad de tiempo y deseos de aprender. Digamos que los podemos moldear de 22 a 29 años, comentó.

Por su parte, la encargada de un farmacia capitalina manifestó que desde la semana pasada buscan repartidor y ayudante, el único requisito es tener conocimientos del ramo farmacéutico.

“De la edad no hay problema, puede ser gente de 35 y 40 años en adelante, lo que pedimos es que tengan conocimientos de las farmacias”, anotó.

Este Diario verificó que en los postes de luz generalmente hay anuncios de ofertas laborales; uno de ellos lo ofrece una empresa para hombres y mujeres para auxiliares en instalaciones fotovoltaicas, los requisitos son experiencia en electricidad y construcción, disponibilidad para viajar por toda la República y buen manejo en el uso de herramientas.

Pero de edad no establece condición, aunque precisa que brindan prestaciones de ley y seguro médico.

HASTA UN MES PARA OBTENER EMPLEO: INEGI

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que hasta por un mes los tlaxcaltecas buscan un empleo en el sector productivo industrial, comercial y de servicios, instancia que agregó que 18 mil personas en la entidad estuvieron sin trabajo en febrero de este año.

Por medio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), especificó que identificaron gente que permaneció desempleada más de uno y hasta por tres meses; le siguió quienes buscaron empleo por más de tres meses, lo que significa que a pesar de la generación de empleo y vinculación de vacantes hay población que tiene dificultades para ingresar a la productividad.

Tras reconocer que las cifras de la Población Económicamente Activa de Tlaxcala son positivas, la institución indicó que para el segundo mes de este 2024 la tasa de desocupación fue de 2.7 %, representando una disminución de 0.9 % con respecto a enero anterior.

La ENOE indicó que en Tlaxcala el grupo de 25 a 44 años concentró el 44.6 % de la población desocupada; le siguió el rango de 15 a 24 años y de 45 a 64 años, de tal manera que quienes no tienen empleo están prácticamente en edad productiva.

Observó que el 9.4 % de las personas sin empleo no contaban con estudios completos de nivel secundaria, lo que complicó su ingreso a un puesto de trabajo formal.

El Inegi refirió que a nivel nacional la población desocupada fue de 1.5 millones de personas en febrero de este año, mostrando una disminución de 137 mil personas en el país. La población masculina y femenina sin trabajo disminuyó por los esfuerzos de los centros de trabajo en abrir plazas dignas con prestaciones de ley.

Antes, la dependencia federal definió que la población desocupada integra a personas que no trabajaron ni tenían empleo, pero que estaban realizando trámites para conseguirlo; incluye a las que lo iniciarán en menos de 30 días y las que estaban suspendidas temporal o indefinidamente de su empleo.

Abundó que la población desocupada abierta que ha trabajado se refiere a personas en situación de desocupación abierta que declararon, a los encuestadores del Inegi, haber desarrollado con anterioridad algún trabajo, oficio o profesión de tiempo completo con duración de dos semanas consecutivas o más.

Dijo que la población desocupada encubierta son aquellas personas que en el periodo de referencia no se encontraban ocupadas ni en situación de desocupación abierta, pero económicamente inactivas, las cuales declararon estar dispuestas a aceptar un trabajo en forma inmediata, aún cuando en los meses anteriores al periodo de referencia no buscaron empleo.