Disminuyen ventas en restaurantes: Canirac

Ante los días de semáforo epidemiológico naranja por la pandemia de Covid-19, establecimientos de alimentos disminuyeron sus ventas de 20 a 30%, admitió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Javier Zamora Ríos.

Hasta el momento, están vigentes las 14 nuevas medidas para contener los contagios del SARS-CoV-2, dentro de ellas la venta de alimentos será permitida solo para llevar en el horario establecido, cierre de comercios a las 22 horas y aforo máximo de 50 % en comercios.

Por ello, el líder de la Canirac en el estado sostuvo que los restaurantes cumplen con estar abiertos hasta las ocho de la noche, después de esa hora solo venden comida para llevar y bebidas alcohólicas a partir de las siete dejan de expedir.

Debemos insistir con las autoridades de que nosotros ya no aguantamos cierres, venimos de un año y medio terrible y del sector dependen muchas familias. No dejaremos de insistir en ese diálogo con el gobierno de decir que en los restaurantes la gente no puede dejar de trabajar, los colaboradores se ven muy afectados, atajó Javier Zamora.

Tras afirmar que los empresarios restauranteros respetan las medidas de salud por la pandemia, justificó que los establecimientos mantienen los protocolos de mitigación como tapete sanitizante, toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas, distanciamiento de las mesas, sanitarios con suficiente agua y jabón para el lavado de manos, además de higiene en la preparación de los alimentos pues cumplen con certificados de calidad.

