Dispersarán en la Capital Pensión del Bienestar a adultos mayores y personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Tlaxcala informa que el pago de la Pensión del Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad, que lleva a cabo la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, tendrá lugar el próximo martes 25 de julio.

La acción se efectuará a partir de las 10:00 horas en las instalaciones de la Unidad Deportiva Blas “Charro” Carvajal, ubicadas en calle 8 No. 1519, en la colonia La Loma Xicohténcatl.

La Dirección de Bienestar Humano del Ayuntamiento que encebeza el presidente Jorge Corichi, dio a conocer que los requisitos que deben presentar los beneficiarios de estos programas son: credencial de elector vigente en original y dos copias, así como sus planillas (etiquetas).

Para esta fecha de pago por parte del Gobierno de la República, la autoridad municipal implementará un operativo para resguardar la seguridad de los adultos mayores y personas con discapacidad y evitar algún riesgo durante el cobro de su pensión.