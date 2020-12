El sábado, registro de Lorena Cuéllar, rumbo a la gubernatura

Lorena Cuéllar Cisneros acudirá a la sede nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el próximo sábado cinco de diciembre para registrarse como aspirante a la candidatura por este organismo político, para ser la abanderada a la gubernatura de Tlaxcala.

La aspirante acudirá ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, toda vez que cumple con los requisitos para participar en el proceso interno, como son: tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; tener ciudadanía tlaxcalteca o con residencia efectiva de siete años anteriores al día de la elección, salvo por cargo o comisión oficial; tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la elección constitucional local, y no tener impedimento de acuerdo a lo señalado en el Artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Lorena Cuéllar se encuentra confiada de resultar ganadora de la encuesta que levantará Morena en fechas próximas y manifestó que será respetuosa de los tiempos que marca la ley electoral.

El anuncio hecho mediante un comunicado difundido este dos de diciembre se hace a la par del inicio de los procesos internos de los partidos políticos para la selección de sus candidatos, de acuerdo con el Artículo 126, fracciones I y III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala.

La candidata de Morena para gobernar Tlaxcala será elegida a través de una encuesta, según la convocatoria emitida el pasado viernes por la dirigencia nacional cuando haya varios registros de aspirantes.

La misma convocatoria refiere que el resultado con el nombre de la candidata será revelado a más tardar el 1 de febrero de 2021 y el registro será ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la Colonia Roma, Ciudad de México, el 5 de diciembre en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Además de los requisitos y la documentación básica, Lorena Cuéllar deberá acreditar su afiliación a Morena, entregar un proyecto de trabajo de gobierno, semblanza curricular, carta de adhesión y conformidad con los documentos básicos de este instituto político, carta de manifestación bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido sanción firme por violencia política de género y, entre otros, un documento compromiso de asumir los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La Comisión Nacional de Elecciones aprobará un máximo de cuatro registros, las aspirantes se someterán a una encuesta o estudio de opinión para determinar la candidata idónea y mejor posicionada para representar a Morena a la gubernatura de Tlaxcala. En caso de que se apruebe un solo registro se considerará como única y definitiva opción.

