Elementos de seguridad privada tienen beneficios… y también carencias

Herschel Schultz Chávez, director general de Asume, Sociedad Nacional de Industriales de Seguridad Privada, destacó que las empresas de seguridad privada son coadyuvantes de la seguridad pública y que, incluso, con los 450 mil guardias de seguridad que aglutinan son más que los policías estatales en el país.

Pero, además, tenemos también más ojos que la policía por todas las cámaras de video vigilancia instaladas en todo el territorio mexicano, destacó en entrevista exclusiva con El Sol de Tlaxcala.

Asume que la Sociedad Nacional de Industriales de Seguridad Privada representa a 33 asociaciones de todas las modalidades de seguridad, incluyendo a Tlaxcala, y es el promotor de la cámara de la seguridad en México y el interlocutor con otras industrias y autoridades.

Las empresas que forman parte de Asume no solamente son las que ofrecen el servicio de guardias o custodios, sino también aquellas de escoltas que protegen a personas de cierto nivel económico, político o empresarial; quienes se dedican al blindaje (automotriz, corporal y arquitectónico); los encargados del rastreo satelital, que monitorean los camiones o los contenedores de carga y quienes venden, instalan y monitorean la seguridad electrónica, que incluye cámaras, controles de acceso, plumas, electroimanes o sensores.

Schultz Chávez compartió que no existe un número definido sobre cuántas empresas de seguridad privada hay en el país, pero indicó que de acuerdo con datos que de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal hay mil 450, mientras que el IMSS indica que, con corte a marzo, en México había un registro de que 447 mil personas laboraban como guardias de seguridad privada.

En Tlaxcala hay 65 corporaciones de seguridad privada autorizadas. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Sin embargo, explicó que la Secretaría de Economía tiene identificadas siete mil 480 unidades económicas que se dedican a ofrecer seguridad privada y dan trabajo a 950 mil personas, no solo como guardias o custodios, sino en todas las modalidades. Tiene el registro de que ese sector emplea a 980 mil personas, casi el doble del registro del IMSS, puesto que agrega al personal administrativo.

Es cierto que el mayor grueso los trabajadores de la seguridad privada están en los guardias, pero no nada más existe eso, detalló.

LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANTES, LOS DATOS

Al cuarto trimestre de 2023, el 17.7 % de la fuerza laboral de vigilantes y guardias en México está integrado por mujeres. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

La Secretaría de Economía del Gobierno de México, a través de su portal digital, informó que en el país la fuerza laboral de vigilantes y guardias en establecimientos durante el cuarto trimestre de 2023 fue 919 mil personas, cuyo salario promedio ronda los seis mil pesos en una jornada de aproximadamente 58.8 horas a la semana.

Señala que la edad promedio en ese periodo fue de 44 años, que la fuerza laboral se distribuyó en un 82.3 % en hombres con un salario promedio de seis mil 140 pesos, y de 17.7 % en las mujeres, con salario promedio de seis mil ocho pesos. Los mejores salarios promedio fueron en Baja California Sur (13 mil pesos), Oaxaca (nueve mil 240 pesos) y Coahuila (ocho mil 75 pesos), mientras que en Tlaxcala fue de aproximadamente cuatro mil 700 pesos.

Los datos revelan que en el cuarto trimestre de 2023, las entidades federativas con mayor tasa de informalidad laboral en ese rubro fueron Guerrero (57.8 %), Hidalgo (42.9 %) y Chiapas (33.4 %). En el caso de Tlaxcala fue de 28 %.

SUS DERECHOS LABORALES SON POCO RESPETADOS: RAMÍREZ

Las empresas de seguridad privada no solo ofrecen el servicio de guardias o custodios, sino también aquellas de escoltas que protegen a personas de cierto nivel económico, político o empresarial. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Para Marco Ramírez fuentes, una persona que ha dedicado toda su vida laboral a prestar servicios como guardia de seguridad, el horario y la falta de capacitación son dos de los grandes problemas que enfrentan quienes trabajan en la seguridad privada.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, explicó que aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de ocho horas, los dueños de las empresas no respetan esa disposición al acrecentar el tiempo que laboran, y que de la misma forma ignoran someterlos a capacitación para que puedan desempeñar mejor su trabajo.

Es necesaria la capacitación para ese sector, es importante. Muchas empresas no la brindan porque lo que quieren es inmediatamente poner a trabajar al guardia para que les genere utilidades y eso es un punto muy importante en el tema, expresó.

La experiencia obtenida a lo largo de varios lustros dedicados a laborar en el ramo, le permiten aseverar que en los últimos años la seguridad privada ha crecido por diversos motivos, uno de ellos, quizá, la inseguridad que ha crecido en el país y los requerimientos de negocios, industrias y empresas para protegerse.

“Ha crecido afortunadamente para los propietarios y dueños de las empresas, pero para los trabajadores, que somos su materia prima, el panorama es diferente porque muchas veces vemos violaciones a nuestros derechos laborales”, añadió.

Añadió que otro problema que enfrentan es que, en la mayoría de los casos, laboran sin tener un seguro de vida que los respalde, eso a pesar de que los patrones están obligados a hacerlo, pues se trata de un recurso económico que recibirá la familia en caso de que el trabajador pierda la vida mientras labora. “Es simple. Si lo vemos desde este punto de vista portar un uniforme, independientemente de que se usen armas o no, ya significa un riesgo… hay empresas que sí cumplen, no necesitamos generalizar porque si cumplen por completo los requisitos establecidos, pero también hay otras que normalmente operan de forma irregular y que desde luego no garantizan ese derecho”, abundó.

Entre otras carencias está la falta de seguridad social, indicó, algo que es tan básico e importante en cualquier empleo, así como el tema de los uniformes que en el mejor de los casos los patrones lo entregan a destiempo o incompleto, pues hay quienes obligan al trabajador a comprarlo por él mismo.

Aclaró que no se debe generalizar al respecto, pues si bien quienes laceran las garantías laborales de los trabajadores de la seguridad privada no son todas las empresas, y principalmente lo hacen quienes operan de forma irregular, hay firmas que realmente respetan los mandatos legales laborales.

BUSCAN CREAR SINDICATO NACIONAL

Marco Ramírez fuentes, además de laborar como guardia de seguridad privada, forma parte de la Asociación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada que busca convertirse en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada para proteger los derechos de los trabajadores de la seguridad pública.

La conformación de esa agrupación está en proceso ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mientras, avanza el proceso de aglutinamiento de trabajadores de distintos entidades del país.

44 años es la edad promedio de la fuerza laboral de vigilantes y guardias en establecimientos a nivel nacional, durante el cuarto trimestre de 2023.

