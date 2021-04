Empeños, alternativa ante falta de recursos

Ante las dificultades económicas que viven muchas familias por la pandemia de Covid-19, y la necesidad de conseguir ingresos para los alimentos diarios, los artículos que han empeñando son teléfonos celulares, joyas y electrodomésticos, principalmente.

Manifestaron que el recurso que les prestan les sirve para sobrevivir, pues en muchos casos perdieron sus empleos, les redujeron el salario y sus familias atraviesan por complicaciones de salud ante la emergencia sanitaria.

Tras referir que tienen que cumplir con los pagos, opinaron que sus artículos de más valor son los que llevan a empeñar, aunque lo que les ofrezcan sea una cantidad menor al costo real.

Son momentos difíciles porque los gastos de alimento, gas y luz no paran. Empeñé mi anillo de oro de 24 kilates, lo que hago es venir a abonar para no perderlo porque es valioso, compartió María de Jesús N., de 60 años de edad, tras salir de una sucursal en la capital.

“Mi hermana me mandó de Estados Unidos un celular, la verdad me desesperó por estar todo en inglés y necesitaba dinero. Fui a la casa de empeño y lo vendí, fue poco, pero el recurso me sirvió para librar los gastos”, mencionó Natalia Mendoza, de 43 años.

Por su parte, Miguel N., comentó que tras visitar varias tiendas de empeño logró comprar un teléfono iphone, en cinco mil pesos.

Hasta el momento funciona bien, trato de cuidarlo porque me sirve para mis actividades de prácticas profesionales. En tiendas departamentales este equipo supera los 20 mil pesos, añadió.

Las casas de empeño trabajan bajo el modelo de negocio de prestar dinero de forma inmediata a sus clientes, a través de un préstamo prendario, cuya garantía es un bien con valor. Cada establecimiento hace una valuación con un determinado porcentaje de los artículos, algunos prestan entre el 25 y 45 % de costo de la prenda.

Así, las casas de empeño exhiben los artículos que la gente no pudo recuperar, como bicicletas, celulares, electrodomésticos, relojes y joyas.

