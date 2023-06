En el último año solo 159 donaron sangre; en Banco Estatal de Sangre hay insuficiencia

Si en Tlaxcala todas las personas de 18 a 64 años donaran sangre cuatro veces al año sería posible salvar más de 500 vidas, pero del total de la población del estado que está en edad de hacerlo (más de 550 mil personas) solo el 0.03 % es altruista.





En comparación con el periodo pasado y el de pandemia, en los últimos 12 meses en Tlaxcala aumentó el número de personas que de manera voluntaria decidieron donar sangre al llegar a 159 donadores, pero con 180 unidades captadas (debido a que hay personas que lo hacen hasta tres veces al año).

Datos oficiales señalan que del 14 de junio de 2022 al 14 de junio de este año el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) registró 159 donantes, un ligero aumento ya que en un periodo anterior (de junio de 2021 a junio de 2022) apenas contabilizó 90. El año calificado como crítico fue el de la pandemia por Covid-19 (2020-2021), en donde prácticamente las cifras cayeron debido al confinamiento domiciliario.

El CETS entrega reconocimientos por ser donadores voluntarios. | César Rodríguez

Pese a ello, el también llamado Banco Estatal de Sangre que está ubicado en la zona de hospitales, en San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, siempre tuvo suficiencia para hacer frente a las necesidades de los pacientes de Tlaxcala.

DONAR PARA SALVAR VIDAS

Aidé Pérez Pérez, médico del área de Trabajo Social del CETS, y quien está en la atención diaria a donadores, destacó que es muy importante donar sangre para salvar vidas, pues ese tejido es usado principalmente en personas con leucemia que por la complejidad de su enfermedad pueden necesitar decenas de donadores al mes.

El principal requisito para ser donador de sangre es que la persona esté sana, tener entre 18 y 64 años de edad. | César Rodríguez

Y si bien habló de lo positivo que resulta la donación, destacó que es mejor cuando se hace forma voluntaria, sin ninguna presión, sin que sea por cumplir con un requisito y sin ningún interés o lucro de por medio, pues aparte de garantizar que son personas sanas ayudan a otras que lo necesitan.

LA DONACIÓN COMO REQUISITO EN HOSPITALES

Por otro lado, Pérez Pérez explicó que el otro tipo de donación es la que es pedida como un requisito cuando las familias tienen un paciente internado por cualquier diagnóstico.

Ivette Vázquez Morales, médico seleccionador del CETS, explicó que el Banco de Sangre de Tlaxcala también otorga ese tejido a hospitales particulares. | César Rodríguez

Mencionó que de inicio en los hospitales de la Secretaria de Salud del estado (Sesa) les solicitan dos donadores, independientemente de si lo transfunden o no, pues la indicación médica dice que por más pequeña que sea la cirugía siempre lleva un riesgo, complicaciones, y la idea es contar con la reserva de sangre.

Sin embargo, el número de donadores varía y puede aumentar de acuerdo con la enfermedad del paciente, y normalmente ocurre con personas con leucemia que comúnmente consumen el componente de la sangre que se llama plaquetas y que suele ser escaso.

“En personas con leucemia, principalmente niños, no hay una cifra determinada de donadores que les solicitan para la reposición de sangre y a veces son números exagerados. Recuerdo que en una ocasión en el Hospital Infantil de Tlaxcala hubo un niña con leucemia que necesitaba 140 donadores al mes porque su tratamiento era un concentrado litrositario cada ocho horas”, contó.

QUÉ PASA SI NO CONSIGO DONANTES

Explicó que cuando la familia no consigue los donantes que le fueron solicitados, cuando el paciente ya está transfundido les sugieren ser valorados para el procedimiento de plaquetaféresis (extracción de plaquetas).

“Para ayudarles hablamos con Trabajo Social de todos los hospitales de la Sesa y llegamos a un acuerdo, e independientemente de la situación económica, se les pueden hacer válidos hasta por más donadores de sangre total”, dijo.

REQUISITOS Y LUGAR PARA DONAR

El principal requisito para ser donador de sangre es que la persona esté sana, tener entre 18 y 64 años de edad, que no padezca ninguna enfermedad, ni gripe; que no haya tomado medicamento ni alcohol o fumado en las 72 horas anteriores, si tuvo hepatitis que no hayan pasado nueve años desde ese momento y si tiene perforaciones o tatuajes, que tengan una antigüedad de 12 meses.

Acudir bañados, en ayunas, no desvelados, pesar más de 55 kilogramos, y en el caso de las mujeres no estar en periodo de menstruación o lactancia.

Para el proceso pueden acudir al CETS de lunes a domingo de 7:00 a 10:00 horas y tener disponibilidad de tiempo, presentar identificación oficial para el llenado del historial clínico y al arribar al banco hacer el registro para que de manera inmediata sean canalizados a Enfermería para la toma de muestra, luego a la extracción y al finalizar al comedor.

Después de donar, la única recomendación es tomar muchos líquidos, de preferencia agua y jugos naturales, nada de bebidas alcohólicas, no hacer esfuerzos pesados y tener una dieta normal.

EN EL BANCO DE SANGRE EXISTE SUFICIENCIA

En Tlaxcala, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea tiene un abasto suficiente de todos los grupos de sangre, y el primer momento para obtener alguno que sea raro es dentro de los mismos familiares del paciente que compartan ese tipo sanguíneo, que se trata de una estrategia conocida como “redes de apoyos”.

En caso de no encontrar alguna persona, trabajadores del CETS echan mano de sus donantes altruistas que poseen sangre de los grupos más frecuentes como A y B Positivo, y de O, A, y B Negativo que son los más complicados de encontrar, y son llamados para poder donar sangre.

CONVENIO CON HOSPITALES PRIVADOS Y OTROS ESTADOS

Por su lado, Ivette Vázquez Morales, médico seleccionador del CETS, explicó que el Banco de Sangre de Tlaxcala también otorga ese tejido a hospitales particulares a través de un servicio denominado de “Transfusión a Particulares”, pero que solo aplica para las instituciones con las que exista un convenio.

“Y les es proporcionado el componente que requieren para sus pacientes… para esos hospitales la sangre tiene un costo y va de acuerdo con un tabulador establecido. Además se elabora una carta compromiso en donde la familia acuerda que recompensará la cantidad de sangre”, expuso.

Por otro lado, sostuvo que aunque el CETS cuenta con el abasto y la suficiencia de todos los tipos de sangre, en caso de tener algún faltante (como los O RH negativos) hacen valer un convenio que tienen con los centros de transfusión sanguínea de Puebla y de Hidalgo, y entonces reciben el apoyo del componente.

LA IMPORTANCIA DE CONOCER GRUPO DE SANGRE

Añadió que es importante conocer el grupo de sangre porque además de que se trata de un requisito para la tramitación de diversos documentos, también agiliza las urgencias y acortan los tiempos de reacción del personal de salud.

Mencionó que aunque en cualquier laboratorio puede ser solicitada la prueba de sangre para conocer el grupo, el CETS también lo ofrece de manera gratuita, y cualquier persona puede acudir y solicitar la aplicación de reactivos para tipificar su sangre.

“Ahí se le hace a la persona una punción capilar en el dedo y se les entrega el resultado. En el caso de los donadores altruistas al final de su procedimiento, al imprimir su comprobante, les es anexado el grupo sanguíneo”, dijo Vázquez Morales.

EL CONTENIDO

La trabajadora social explicó que la sangre se puede fraccionar en tres componentes: el eritrocito, que es la célula roja que le da el color rojo a la sangre; el plasma que son todas las proteínas que puede tener la sangre; y las plaquetas, que son las células encargadas en el organismo de cicatrizar.

De esas últimas dijo que son importantes porque su principal función es evitar que la persona tenga un sangrado y permite que alguna lesión o herida se regenere a través de la costra, que está hecha prácticamente de plaquetas.

Detalló que las plaquetas son obtenidas a través de la plaquetaféresis, y es un componente difícil de obtener porque a veces de una población de 70 personas de donadores solo tres o cuatro son candidatos, y porque no pueden estar mucho tiempo en conservación, y así como se extrae prácticamente se aplica en el paciente que espera ser transfundido.

Agregó que son usadas para pacientes con cáncer de sangre, pero también en el trasplante de algún órgano o tejido, en mujeres que tienen alguna complicación en el parto, en personas sometidas a cualquier tipo de cirugía y en policontundidos, apuñalados o baleados, ya que evitan que el paciente se desangre.

LAPSOS PARA DONAR

La norma dice que después de donar las personas deben esperar 45 días para que el tejido se regenere y puedan hacerlo de nuevo, por lo que la recomendación es que los hombres donen cada mes y medio y las mujeres cada tres meses (por su ciclo menstrual).

QUÉ ES UNA SANGRÍA

La sangría (o flebotomía terapéutica) se refiere a la extracción de aproximadamente medio litro de sangre cada dos o tres meses a pacientes con niveles elevados de hemoglobina hematocrito (demasiados glóbulos rojos), como aquellos con alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El proceso es para mejorar su estado de salud principalmente quienes tienen.

QUÉ ES UNA GASOMETRÍA

La gasometría es un estudio de laboratorio realizado en hospitales, no en el Banco de Sangre ya que no posee el equipo. Es practicado a pacientes que están en Unidad de Cuidados Intensivos para vigilar su estado respiratorio, sobretodo para quienes tienen algún problema metabólico como personas con un sangrado de tubo digestivo o con una enfermedad vascular cerebral, cuya salud es crítica.

EL APUNTE

En Tlaxcala la edad promedio de los donantes es de 25 a 44 años, y en su mayoría son mujeres las que donan





De cada donador son extraídos 450 mililitros, pero puede haber una variación de más menos el 10 %