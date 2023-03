En Tlaxcala buscan robustecer figura del síndico; presentarán iniciativa de ley

Para robustecer su figura y evitar que los alcaldes cometan diversos atropellos en su función, la Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Tlaxcala presentará en próximos días una iniciativa ante el Congreso del Estado, afirmó Marina Aguilar López, presidenta de dicha asociación.

En entrevista, dijo que no buscan estar por encima de la figura del presidente municipal, sino únicamente lograr el respeto a su labor y trabajar de manera conjunta, la cual es como representante legal de los municipios, y que en repetidas ocasiones ha sido transgredida.

En su momento, evidenció el ataque del cual son víctimas al no firmar la cuenta pública por diversas circunstancias, pues los alcaldes les retiran los privilegios, es decir, que no hay apoyos y no los toman en cuenta ni los dejan participar en cabildos, entre otros.

En ese sentido, informó que al momento han documentado ocho casos de violencia en contra de síndicos y síndicas, siendo el más grave el del atentado contra la vivienda de la correspondiente a Santa Isabel Xiloxtla, Araceli Angulo Muñoz, donde una persona detonó un arma de fuego contra su vivienda.

“Nosotros como Asociación le damos un acompañamiento moral y después la guía hacia dónde debe dirigirse para denunciar”, puntualizó.

Sin embargo, aclaró, la violencia por parte de los munícipes es psicológica, mas no física, pues menosprecian su participación, por lo cual ya han recurrido ante instancias como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y dan el seguimiento en el Tribunal Electoral de Tlaxcala.

Finalmente, recalcó que insistirán con el Congreso del Estado para la aprobación y con ello evitar muchas de esas situaciones incómodas, pues como asociación buscarán siempre salvaguardar la integridad y la labor de los síndicos y síndicas.





8 casos de agresiones ha documentado la Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Tlaxcala contra representantes legales de las comunas.