En Tlaxcala, carta de corresponsabilidad no será obligatoria

La carta de corresponsabilidad que tendrían que firmar los padres de familia para realizar la inscripción o reinscripción de sus hijos a educación básica será entregada de manera voluntaria y no obligatoria, como se manejó en un principio, sostuvo el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Roberto Lima Morales.

Salud 10 recomendaciones para el retorno a clases, según la Unicef

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, no ha actuado de manera coercitiva con las escuelas, de ahí que dejará que los padres decidan si la llenan o no, pues el primer filtro de esta parte protocolaria de salud es la familia.

Local Recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias en las escuelas

Si como padres de familia observan que el niño tiene algún síntoma antes de ir a la escuela deberán comentarlo, pues es necesario que también actúen de forma responsable,enfatizó la dependencia.

Lee también: ➡️ Se deslinda Sepe de pago de cuotas “voluntarias”

La Sepe no tomará en consideración la carta y, al momento, no está mandándola, de ahí que respetará que los propios padres de familia decidan si mandan o no a los niños a las instituciones educativas el próximo 30 de agosto.

Local Promueven consulta de regreso a clases

Y es que en días pasados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una carta responsiva, como parte del decálogo de regreso a clases, en la cual los padres se comprometían a revisar diariamente a los niños y verificar que no presentaran síntomas relacionados con el virus SARS-CoV-2, así como a mantenerlos en casa de darse un posible contagio.

Si los padres desean entregar la carta de corresponsabilidad podrán hacerlo, pero si no, esto no debe ser condicionante de la inscripción o reinscripción de los estudiantes.

No dejes de leer: ➡️ Comienza periodo de inscripciones en educación básica

Con cursos virtuales el IMSS, enseña estrategias para retorno seguro | La Sepe invitó a paterfamilias y docentes de educación básica, media superior y superior a conocer protocolos...https://t.co/NtF86luLBK#regresoseguroaclases #RegresoaClasesSeguro — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 10, 2021

Continúa leyendo:

Local Cumplen escuelas tlaxcaltecas medidas sanitarias

Local En Tlaxcala, colaboran los paterfamilias en limpieza de las escuelas