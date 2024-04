En Tlaxcala, dejan al olvido los bebederos escolares

Los bebederos escolares que se instalaron en 190 instituciones educativas de nivel básico como parte del Programa Nacional de Bebederos, actualmente se encuentran en desuso, en estas escuelas se puede ver cómo el paso del tiempo ha desgatado su estructura y la hace inservible hasta el día de hoy.

Local

El paso del tiempo ha desgatado su estructura y la hace inservible. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Si bien algunas escuelas ya no los tienen, pues optaron por reciclar los materiales, las instituciones que aún cuentan con ellos no tienen planes de rehabilitarlos pues esto implicaría un gasto de reparación y mantenimiento, incluso desinstalarlos implicaría la inversión de un recurso con el que no cuentan.

