En Tlaxcala, la contienda 2024 será en municipios: Miriam Martínez

En el Partido Acción Nacional (PAN) construimos de abajo hacia arriba, primero con nuestra militancia y ahora crecemos en las preferencias de la gente, manifestó la presidenta estatal del ese instituto político, Miriam Martínez Sánchez.

En entrevista, Martínez Sánchez refirió que después de darse a conocer los resultados de la elección a gobernador en el Estado de México y Coahuila, es más que evidente la polarización en la que se encuentra el país, donde es de destacar que Acción Nacional se mantiene como la segunda vía de la ciudadanía para lograr el cambio que Tlaxcala y el país necesitan.

“Como lo dijo nuestro dirigente nacional, Marko Cortés, esta contienda nos dejó muchas lecturas, una de las principales es en votantes, donde haciendo la suma de los dos estados, fueron 3.5 millones de mexicanos que votaron por la alianza de Morena y 3.5 millones de mexicanos que votaron por la coalición de partidos con el PAN, es decir, estamos parejos, somos competitivos y potentes para seguir en la ruta de la recuperación de nuestro país y de posiciones en el estado”, comentó.

Rumbo a los próximos comicios electorales del 2024 en Tlaxcala, la líder albiazul precisó que el objetivo está sentado en los municipios, “por eso estamos construyendo de la mano de la gente desde abajo hacia arriba, la primera etapa de crecimiento y reestructuración del partido fue con la militancia, con nuestra base que por muchos años estuvo olvidada”.

Ahora, puntualizó, están trabajando con los simpatizantes y también con aquellos que ya no creen en la política y, sobre todo, arropando a quienes fueron defraudados por aquellos que juraban no mentir, no robar y no traicionar.

Resaltó que el PAN apela por el regreso de las estancias infantiles, el seguro popular que le daba atención a niñas y niños con cáncer, el cual ya no existe, así como el apoyo a jóvenes emprendedores, además de otros programas que fueron orientados a la entrega de dádivas, los cuales se reflejan en los índices de pobreza nacional.

