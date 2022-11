En una semana, registra Tlaxcala 38 casos de Covid-19

Tlaxcala mantiene estadísticas bajas del número de contagios por Covid-19, en la última semana del 20 al 26 de noviembre la Secretaría de Salud (Sesa) reportó 38 casos positivos, pese a que en las últimas semanas se alertó de una nueva variante denominada “perro del infierno”.

No obstante, la entidad no ha registrado defunciones el último mes a causa de la enfermedad y el número de contagios no han superado el medio centenar, conforme a los reportes oficiales emitidos por las autoridades estatales.

A pesar de que al día no han superado la decena de contagios, la Sesa ha solicitado a la ciudadanía no bajar la guardia con las medidas de seguridad, principalmente el uso de cubrebocas y de alcohol en gel al 60 %, y en caso de detectar síntomas comunicarse al Servicio de Emergencias 911.

Si bien, en oficinas ya ha sido señalado el retiro de tapetes sanitizantes y que el uso de cubrebocas es opcional en lugares abiertos, las autoridades sanitarias piden a la población tlaxcalteca mantener los cuidados necesarios para evitar un incremento de casos.

A la fecha, en la entidad es reportado un acumulado de 55 mil 855 casos positivos, cuatro mil 91 se han registrado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), dos mil 340 en otras instituciones, 35 mil 304 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 14 mil 120 en la Secretaría de Salud.

