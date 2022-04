Entérate. Carlos Rivera y Carlos Vives grabarán un video musical en su natal Huamantla

Sin duda alguna la siguiente información es una gran noticia para todas las fans del cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, pues en próximos días junto con el cantautor y actor colombiano Carlos Vives, grabará un video musical en su querido terruño, la ciudad de Huamantla.

Las grabaciones del esperado video serán del 24 al 28 de abril, motivo por el cual estarán cerradas las calles del primer cuadro de la población tlaxcalteca. Al respeto, las autoridades municipales, a través de una rueda de prensa, exhortaron a los habitantes a tomar vías alternas durante los días en que se llevarán a cabo las grabaciones del videoclip.

Para la grabación de las imágenes de este video que dirigirá el productor Pedro Torres y en el que se busca recrear lo más fidelignamente la Noche que Nadie Duerme, se contratarán por lo menos 500 extras, así que todos tenemos la esperanza de poder estar cerca de Carlos Rivera.

Y mientras llegan los días de las grabaciones, el hijo predilecto de Huamantla disfruta de una tranquila estancia en su tierra, pues en su cuenta de Instagram, publicó que se encuentra en Tlaxcala y unas fotos en las que se aprecia un bello paisaje campirano acompañan el texto "Empecé a hablar tanto de ti y no me creyeron, me dijeron que un lugar así no podía existir".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Rivera (@_carlosrivera)





