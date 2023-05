Entregan autoridades infraestructura educativa en Secundaria Técnica 51

La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros, entregó obra y equipamiento en la Secundaria Técnica 51 de la comunidad de Atlacomulco en la capital del estado, con una inversión de casi 4 millones de pesos en beneficio de 174 estudiantes.

Ante la comunidad educativa, docente y administrativa del plantel educativo, la mandataria local expresó su compromiso con las y los estudiantes para brindarles mejores condiciones de infraestructura y equipamiento a los planteles y así garantizar su enseñanza en las aulas.

Yo soy maestra, a los maestros que aquí se encuentran también mi gratitud y decirles que, como maestra, desde luego me interesa mucho que todas las instituciones educativas estén rehabilitadas, construir aquellas que tenían muchos años, y que hoy hemos tirado algunas y las hemos vuelto a levantar, equiparlas, y lograrlo es tarea de todos, resaltó.

Insistió en que de las mil 335 escuelas que existen en el territorio estatal en lo que va de su administración, ha recorrido 890.



He ido personalmente a cada una de ellas porque es la única manera de ver las necesidades, de ver lo que hace falta de supervisar, de constatar las obras que se realizan, enfatizó.

Finalmente, refrendó el trabajo del gobierno local para construir una nueva historia en el sector educativo de Tlaxcala.

Quiero decirles que por parte de este gobierno seguiremos trabajando para seguir rehabilitando todas las escuelas que no falten ninguna, que se estén construyendo las aulas que hacen falta, nos hacen falta muchas aulas, por ejemplo, en preescolar muchos niños no van a la escuela porque no hay aulas y las estamos construyendo precisamente en este año, se estarán iniciando todos esos faltantes, concluyó.

En tanto, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Homero Meneses Hernández resaltó que, a través del gobierno federal la técnica 51, recibirá 600 mil pesos para fortalecer su infraestructura.

Gracias al gobierno del presidente López Obrador está escuela también se ha incorporado a La Escuela es Nuestra, y recibirá 600 mil pesos, que estoy seguro que el comité de administración participativa de los padres y madres de familia los sabrán administrar con mucha vocación, subrayó.

Mientras, el director general del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (Itife), Miguel Piedras Díaz aseguró que los trabajos realizados cumplen con los lineamientos, normas y especificaciones vigentes para la construcción y mantenimiento de espacios educativos, al tiempo que informó que se entregó equipamiento para el área administrativa, dirección, biblioteca y servicio médico.

Finalmente, el director de la técnica 51, Octavio Guillermo Martínez Canseco, agradeció la entrega de la obra y equipamiento a la gobernadora.

En el evento estuvieron presentes el supervisor de la zona 8, Marco Antonio Sánchez Vázquez; y el director de Planeación Educativa de la SEPE-USET, Omar Cuatianquiz Ávila, entre otras autoridades.