Es “un gran paso” tipificar pederastia, considera Edith Méndez

Como “un gran paso” fue calificada la reforma al Código Penal de Tlaxcala para tipificar el delito de pederastia como grave, pero se deben aplicar correctamente los protocolos para la reparación integral del daño a las víctimas, aseveró Edith Méndez Ahuactzin, titular del Colectivo Mujer y Utopía.

Lo anterior porque el pasado jueves, el pleno del Congreso local, aprobó que en Tlaxcala el delito de pederastia quedara tipificado como grave y sancionado con 15 a 20 años de prisión y una multa de 750 a dos mil 250 veces de la Unidad de Medida y Actualización a quienes lo cometan.

“Establecer ese concepto en el marco normativo local representa un importante logro, pero deben existir protocolos que respondan a estas reformas, es decir, que los modelos de atención e investigación, cumplan los más altos estándares de calidad, porque de lo contrario, no se van a lograr sentencias favorables para las víctimas”, sostuvo. La activista, añadió que es importante que haya una formación integral de los servidores públicos que operan en las instituciones de atención, prevención y sanción, para la correcta aplicación del marco normativo y de sus instrumentos.

“Los marcos legislativos existen, pero no pasa nada si no hay cambios de actitudes de servidores públicos, pues deben estar capacitados y con alcance, ya que muchas veces se destina presupuesto para la formación de servidores públicos, pero no hay seguimiento para conocer si realmente se aplica lo que se supone aprendieron”, aseguró.

Por otro lado, sentenció que la ciudadanía no debe ver al Legislativo como única opción para cambiar la cotidianidad, pues a pesar de que haya leyes o legislaciones, en ocasiones, los ejecutantes no las aplican como debieran.

Destacó la importancia de que las instituciones del Ejecutivo den cumplimiento cabal a las leyes que rigen a la sociedad, pues considera que el trabajo debe ser institucional e integral.

