Escuelas de Tlaxcala retoman los festejos de primavera

Pasaron tres años para que los alumnos de educación básica nuevamente participaran en eventos alusivos al inicio de la primavera, pues desde 2020 fueron suspendidas estas actividades debido a la pandemia. Este martes, los infantes de diversas escuelas de la entidad participaron en desfiles y festivales escolares, donde portaron disfraces de abejas, leones, flores, conejos y otros atuendos alusivos.

Uno de los más destacados fue el desfile que recorrió las calles principales de Chiautempan, donde los estudiantes mostraron sus trajes para anunciar el inicio de una de las estaciones más calurosas del año. A esta celebración se unieron escuelas públicas y privadas, donde los padres de familia no perdieron la oportunidad de tomar la fotografía del recuerdo. No obstante, la conmemoración no fue realizada en todas las escuelas, pues en algunas hubo clases de manera normal.