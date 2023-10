Estable, precio de las gasolinas en el estado

Desde agosto, septiembre y en este principio de octubre, el precio de las gasolinas se mantiene estable en Tlaxcala. El costo varía en centavos de una gasolinera a otra.

Aunque depende de la gasolinera y del municipio, la verde o magna tiene un precio promedio de 21.99 pesos por litro y la roja o premium de 23.99 pesos, en el municipio de Tlaxcala.

De hecho, la Comisión Reguladora de Energía, por medio de la página web de precios de gasolinas y diésel, informó que en Calpulalpan el litro de combustible verde vale 21.90 y la roja en 22.99 pesos.

Anotó que en Apizaco, la gasolina regular vale 22.62 pesos y la roja 24.87 pesos. En Tlaxco, 22.09 pesos el litro de verde y 23.45, la roja. Comparado con el resto del país, los combustibles en la entidad mantienen una tendencia firme, sin grandes aumentos.

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que en el reporte del pasado dos de octubre la gasolina regular tuvo un precio promedio nacional de 22.55 pesos; la premium 24.69 y el diésel en 24.00 pesos.

Luego, confirmó que en su reporte más reciente Tlaxcala no tuvo quejas por precios altos en los combustibles, pero aclaró que a nivel nacional atendieron 215 denuncias; realizaron 314 visitas de verificación, de esas, 153 estaciones no tuvieron irregularidades; hubo una manguera inmovilizada por no dar litros de a litro.

Asimismo, la Profeco refirió que los consumidores pueden reportar a las estaciones de gas que no respeten los precios o den litros incompletos en el teléfono del consumidor 55 5568 872.

Los tlaxcaltecas también pueden recibir orientación en el Módulo de Profeco ubicado en la calle Rivereña sin número, en la parte trasera del Estadio Tlahuicole. Fue el pasado 25 de mayo que autoridades estatales y federales pusieron en marcha esas instalaciones para cuidar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

El personal que brinda el servicio está adscrito a Profeco, tiene el compromiso de empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana.

La Profeco puntualizó a nivel nacional que promueve el consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, acercando las diversas atenciones para conciliar, tales como Concilianet y Conciliaexprés.

Refirió que Concilianet es un módulo de solución de controversias en línea, se desahogan las audiencias de conciliación vía internet con proveedores de bienes y servicios que celebraron un convenio de colaboración con la Profeco. La entrega de la documentación es vía internet y en formato electrónico. La solución de la reclamación es en menor tiempo.

Anotó que Conciliaexprés es una herramienta ágil de solucionar reclamaciones en materia de compra y consumo de productos o servicios mediante el teléfono del consumidor, además, cuenta con una amplia base de proveedores que se encuentran registrados en este sistema.

CONSUMIDORES DETECTAN AGUA EN GASOLINA VERDE

Este Diario registró denuncias de ciudadanos cuyos automóviles sufrieron desperfectos porque la gasolina verde estaba rebajada con agua.

Los mecánicos les dijeron que el combustible verde contenía agua y eso afectó las unidades.

CÓMO IDENTIFICAR AGUA EN LA GASOLINA

De acuerdo con los expertos en mecánica, un conductor puede identificar que su vehículo tiene gasolina mezclada con agua cuando el motor no enciende, se debilita y hay una aceleración débil.

Si el automóvil demanda mayor fuerza sobre el pedal de aceleración para alcanzar la velocidad deseada, es claramente un signo de aceleración deficiente que se produce debido a que el agua se inyecta en el motor en lugar de la gasolina.

Profeco pone a disposición el teléfono 01 800 467 87 22 para quejas o denuncias, aunque en Tlaxcala desde el pasado 25 de mayo el Módulo Profeco está en operaciones.