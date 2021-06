Estoy optimista porque vamos a ganar: Lorena Cuéllar

-Candidata, se nota muy contenta, ¿a qué se debe esa gran sonrisa? Se le preguntó a Lorena Cuéllar Cisneros, abanderada de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” al Gobierno del Estado, quien visitó las instalaciones de este Diario el último día permitido para campañas proselitistas.

-“Mi sonrisa es porque el próximo domingo vamos a ganar, nada ni nadie podrá esta vez arrebatarnos el triunfo, porque el pueblo de Tlaxcala ya decidió que quiere un verdadero cambio”, reviró enseguida.

Así inició la charla que la abanderada morenista sostuvo con este medio de comunicación en el ocaso del periodo legal de las campañas políticas.

-¿A quién le dedicará su triunfo? Se le preguntó al recibirla en las instalaciones de “El Diario de los Tlaxcaltecas”.

-“A mis ancestros, a mis abuelos y mis padres que están en el cielo, porque son quienes se esforzaron por mí y quiero que sepan lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra para no dejarlos mal parados… obviamente a mis hijas, a mis nietos y sin duda al pueblo de Tlaxcala”.

-¿Por qué los tlaxcaltecas deben elegir a Lorena y no a otra opción?

-“Porque soy una mujer que garantiza trabajo, porque lo he demostrado a lo largo de toda una vida de servicio público, porque he sido una mujer que siempre se ha involucrado con la gente que menos tiene y siempre he ocupado la política para servir al prójimo”, expresó.

Y agregó: “quienes verdaderamente me conocen siempre me han visto ayudando a un enfermo, conseguir una ambulancia para alguien, ayudar a canalizar a un paciente, conseguir una silla de ruedas, una prótesis o una dentadura, mi trabajo me ha servido para ayudar a la gente porque podría tal vez quitar mi fundación y dedicarme a otra cosa, pero mi pasión es servir.

A pregunta expresa sobre si le gustaría cambiar el servicio público por otra actividad menos ajetreada o que requiera invertir poco tiempo para atender su vida personal, Lorena Cuéllar refiere que su vida es el trabajo y el servicio hacia los demás porque eso es lo que la hace inmensamente feliz.

“No soy de viajes de placer, ni de andar de restaurante en restaurante tomando el café, o irme de antro con las amigas, donde la gente me verá siempre será trabajando porque así es mi vida, porque gozo lo que hago a favor de los demás”.

Otra de las razones por las que cree que logrará el triunfo el próximo 6 de junio es porque ha dado resultados en cada uno de los cargos que ha tenido a lo largo de su vida en el servicio público.

“Fui muy buena presidenta municipal y la diferencia de mi trabajo, comparado con el de la hoy candidata de ‘Unidos por Tlaxcala’ es abismal”.

-¿Le incomoda o le agrada que toda la gente la tutee llamándola “Lorena, Lorena”?

-“Para nada me incomoda, me encanta porque me hacen estar cerca de ellos y sus necesidades… muchas personas me tienen en la foto de su sala porque recuerdan que alguna vez recibieron un apoyo mío y eso no tiene precio”.

PREPARO PROGRAMA DE GOBIERNO

La candidata de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, que integran los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social Tlaxcala (PEST) aseguró que ya alista un ambicioso programa de gobierno en el que no habrá improvisación.

De hecho, anticipó que será cautelosa para elegir a las mejores personas para que la acompañen en el próximo gobierno que habrá de encabezar, aunque prefirió no adelantar vísperas pues lo esencial en este momento es ganar la elección de forma contundente y a partir de que reciba la constancia de mayoría, comenzar un periodo de reconciliación.

-¿Convocará a la clase política a participar en su gobierno?

-“Por supuesto, porque lo primordial es el interés supremo de Tlaxcala y yo soy una política y una persona conciliadora, yo no fracturo.

Asegura que termina su campaña proselitista con satisfacción y aunque no duda que hubo errores, fueron sorteados para lograr tener un amplio margen, de acuerdo a los estudios demoscópicos.

Sobre las encuestas que aseguran será una elección cerrada, asevera que ella no lo comparte porque la gente ya decidió que llegue a Tlaxcala la Cuarta Transformación y se volcarán en las urnas el próximo domingo.

“Deseo ser una buena gobernadora, estoy segura que así será y que al paso de la historia dejar una huella y la gente diga por aquí pasó Lorena Cuéllar Cisneros”.

