Exigen justicia para Estefani N. a dos años de su feminicidio

Familiares e integrantes del Colectivo Mujer y Utopía exigieron justicia para Estefani N., a dos años de su feminicidio para que el hecho no quede impune y no seguir con la dilación del proceso judicial.

En la explanada de la Plaza Juárez del municipio de Tlaxcala fue montada una ofrenda en honor a Estefani N. quien fue privada de la vida a los 36 años de edad y por cuyo delito se sigue una audiencia en contra de Luis David N.

Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía, planteó que a lo largo de los años que llevan apoyando a las víctimas difícilmente han visto cambios para que los procesos de justicia avancen, resultado de administraciones indolentes y en muchas ocasiones omisas.

Planteó que a dos años de haber arrancándole la vida a Estefani N., acompañan a su familia para que el proceso para brindarle justicia no se entorpezca, que proteja y garantice en todo momento los derechos de su familia y se designe el recurso necesario para acelerar la etapa de juicio oral.

La petición fue para que las audiencias no se prolonguen debido al poco tiempo destinado en cada una de ellas, así como el espacio entre cada una, causando que los juicios de feminicidio se prolonguen hasta por cuatro años.

Apuntó que los feminicidios continúan atravesando la vida de las familias quienes están enfrentando un dolor incomparable de no volver a ver a su hija, a su madre, su hermana, una tía o sobrina, la vecina de una comunidad, una estudiante o trabajadora.

Refirió que no se cuentan con estrategias institucionales que frenen las prácticas feminicidas, así como los planes y programas de seguridad que no responden a los conceptos que enfrenta el género femenino actualmente.

Con relación a las iniciativas que se realizan para el fortalecimiento de las leyes, sostuvo que no se aplican y no son acreditados los delitos de género, las indagatorias no son desarrolladas con perspectiva de género.