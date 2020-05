Fijarán protocolos para nueva realidad: Sesa

Una vez que finalice a nivel nacional la Jornada de Sana Distancia, el gobierno estatal establecerá los protocolos de la nueva realidad, de acuerdo con el semáforo epidemiológico del número de casos y muertes por la Covid-19 de Tlaxcala, confirmó el secretario de Salud (Sesa), René Lima Morales.

Local Viernes definirán protocolos para que Tlaxcala vuelva a la "Nueva Normalidad"

Adelantó que el próximo viernes, el Consejo Estatal de Salud sesionará para fijar las indicaciones de retorno a las actividades productivas de manera ordenada. Luego, aclaró que respetarán el semáforo epidemiológico del gobierno federal y se adecuarán.

Será pausado el regreso de las empresas



Lee más aquí ➡ https://t.co/yxj8fD1qeQ#Economia pic.twitter.com/eL35UwGK1D — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 27, 2020

Opinó que los tlaxcaltecas tienen que restablecerse con una nueva cultura y dinámica social, pues el distanciamiento social tiene que ser una constante. “Hemos determinado junto con las disposiciones federales que podamos adecuar el semáforo para que Tlaxcala pueda subsistir en dos vertientes, salud y economía”.

Local Se agudizan contagios y decesos por Covid-19 en Tlaxcala, previo a la "Nueva Normalidad"

Tras subrayar que los tlaxcaltecas deben hacer conciencia en intensificar las medidas de higiene y protección porque los contagios de la Covid-19 seguirán su curso, debido a que la pandemia está activa, sostuvo que el gobierno estatal tiene pruebas suficientes para seguir aplicando y rastreando sospechosos.

Es más, adelantó que en breve adquirirán dos mil 500 más, pues en promedio al día aplican entre 45 y 60 pruebas, pero en ocasiones hay más. “Tenemos en stock cerca de mil. Más del 70 % de las pruebas fueron compra estatal, es una compra del gobierno del estado para tener la capacidad de reacción”.

Mencionó que de los 845 casos con diagnóstico positivo, 439 son positivos activos, pues 253 están recuperados. De ahí que 15 pacientes están hospitalizados y entubados. El resto está en sus hogares y tienen prescrito un medicamento que regula la respuesta inflamatoria para que no se complique su estado de salud. “El tratamiento consiste en regular su respuesta inflamatoria, es una mezcla de fármacos que no son antiinflamatorios”.

En la rueda de prensa que ofrece los días miércoles, Lima Morales recomendó que para los siguientes días las personas con enfermedades crónicas estén preferentemente en confinamiento, pese a que es complicado.

“Covid-19 no se acabará en dos meses, va a ser muy larga la enfermedad, se va a quedar, será parte de las enfermedades tratadas para los humanos, seguramente, habrá más brotes al final del año y principios de 2021”.

Corrupción y desempleo, la preocupación de tlaxcaltecas



Lee la nota aquí➡ https://t.co/RTORJbQqpQ#Encuesta #Corrupción #Desempleo pic.twitter.com/TSZ8K7RSsC — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 27, 2020

YA HAY MUJERES EMBARAZADAS CONTAGIADAS DE COVID-19

Local Motivará Covid nueva forma de convivencia: Rubén Hernández

Asimismo, el funcionario estatal informó que ya registran mujeres embarazadas con resultado positivo de Covid-19, pero hasta el momento sus síntomas no son complicados.

No se han complicado, sus síntomas son un tanto manejables. A nivel nacional se han reportado también casos.

En otro tema, confirmó que los dos crematorios que están en el estado siguen reglas de regulación ante la pandemia.

Motivará Covid nueva forma de convivencia: Rubén Hernández



Continúa leyendo ➡ https://t.co/oLO4w8CYJS#COVID19 pic.twitter.com/ne8fyx4wMc — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 27, 2020

PIDEN ENFERMERAS QUE LES SIGAN DANDO EQUIPO

Un grupo de enfermeras de contrato, formalizadas y de cubreincidencias pidió a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, continuar con el suministro de los trajes especiales que usan todos los días para atender a los pacientes de Covid-19 en el Hospital General de San Pablo del Monte.

Solicitó la gracia del anonimato a este Diario y expuso que les han informado que en su jornada laboral solo usarán una bata, cubrebocas y gafas protectoras, pues los trajes exclusivos que son desechables no les han llegado para distribuir al personal.

Local Crematorio apizaquense tiene autorización estatal para operar

De ahí que en los siguientes días quizá no lo usen. Alertó que de no portar el equipo de protección correcto corren el riesgo de contagiarse, ya que el personal de enfermería suministra los medicamentos a los pacientes, los bañan, rasuran en el caso de los hombres, los asean después de evacuar, además de alimentarlos por sonda en los casos de terapia intensiva, les hacen curaciones y en general están pendientes de su evolución, por lo que están tocándolos continuamente.

Las jefas de enfermeras sí nos apoyan, nos protege y entiende que necesitamos usar el equipo de protección, pero los directivos son los que dicen que no deberíamos usar los trajes. Hay equipo, pero solo para los que entran a terapia intensiva cuando el Covid-19 es un virus que se pega en todo, dijeron.

De lejitos y en cabinas, así será comer en restaurantes



Los detalles en ➡ https://t.co/T6jizJRTCf#NuevaNormalidad #COVID__19 #COVID19mx pic.twitter.com/BAAW4VQpKg — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2020

Local Analiza Marco Mena con gobierno federal regreso a la Nueva Normalidad

Explicó que por turno usan un promedio de 50 trajes para igual número de personal de enfermería que atiende a los pacientes de terapia intensiva e intermedia. “Estamos en contacto con el paciente, imagínense con una secreción de él nos podemos contagiar, y con una bata no podemos cuidarnos. Estamos en el pico de la pandemia, mucha gente está en la calle, hay riesgo de que en la siguiente semana estén peor los contagios”.

Por lo anterior, las enfermeras consideraron que también deberían recibir un incentivo económico o un seguro de vida, mientras dura la pandemia. “A unos compañeros les llegó un bono de seguro de vida, pero nosotras que somos eventuales no, hay compañeros formalizados que están de permiso porque son hipertensos, diabéticos, nosotras nos exponemos”.

Posteriormente,reconocieron que entre el personal de salud del Hospital General de San Pablo del Monte hay nueve trabajadores infectados de Covid-19.

Finalmente, comentaron que por el incremento de casos el nosocomio habilitará otra área para seguir brindando los servicios médicos

Fiestas constantes en los días críticos para Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/GS0zsxd2vC#COVID19mexico #Fiestas pic.twitter.com/yYeJecZ8OF — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2020

EQUIPO DE PROTECCIÓN ES USADO POR NIVELES DE RIESGO

Al respecto, el titular de la Sesa Tlaxcala, René Lima Morales, informó que el Equipo de Protección de Personal es usado por sectores y niveles de riesgo.

Doble Vía De lejitos y en cabinas, así será comer en restaurantes

Seguramente no se les ha dado el traje, porque está diseñado para que no permita ningún tipo de fluido. Han cambiado los lineamientos internacionales, lo que nos damos cuenta es que si no se sabe retirar el equipo es un gran medio de contaminación.

Reactivarán en Tlaxcala industria automotriz y de la construcción: Marco Mena



Lee la nota aquí➡ https://t.co/6gdk71gvj8#COVID19 pic.twitter.com/d9dNfMGlYe — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 25, 2020

Argumentó que el personal médico y de enfermería fue capacitado para usar el equipo de protección dependiendo el grado de exposición y nivel de riesgo.

3,279 pruebas hechas desde marzo del año en curso.

45 pruebas aplican al día, incluso hasta 60 pruebas.

MEDIDAS

René Lima aseguró que los tlaxcaltecas tienen que restablecerse con una nueva cultura y dinámica social, pues el distanciamiento social tiene que ser una constante.

No hay fecha en Tlaxcala para regresar a la “Nueva Normalidad”



Lee más aquí ➡ https://t.co/9zNhuhwHqj#NuevaNormalidad pic.twitter.com/EyKF5Jtzq1 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 25, 2020

No dejes de leer:

Local Brinda Sesa más de 5 mil atenciones psicológicas durante emergencia sanitaria

Local Fiestas constantes en los días críticos para Tlaxcala; todavía no creen