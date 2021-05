Garantiza Eréndira Jiménez salud

Para fortalecer las acciones en materia de salud, Eréndira Jiménez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno estatal, firmó la Agenda sobre atención médica especializada en materia de oncología y de salud mental con las Asociaciones Civiles Corazonadas de amor contra la leucemia y Asociación DepsiTlax.

Después de que por sus redes sociales, la abanderada de MC compartió que la prueba diagnóstica de Covid-19 que se hizo tuvo resultado negativo, reactivó su agenda de trabajo este jueves.

Así, en el acto de la firma celebrado por Zoom, Eréndira Jiménez destacó que de ganar tendrá un gobierno que sirva a la gente y no a los grupos de interés político, además de que la ciudadanía pueda participar en las decisiones públicas.

“Esta firma fortalece mi espíritu activista que he impulsado a lo largo de muchos años de servicio público. Será parte de lo que continuaremos haciendo. Mi activismo no comenzó ni terminará en esta campaña, espero tener por mucho tiempo más acompañar estas causas, como esta que hoy firmo y que me comprometo a acompañar”, expuso.

Destacó que en materia de salud tiene propuestas concretas que ayudarán a los tlaxcaltecas en la atención y calidad de los servicios, como proveer los insumos en los centros de salud y hospitales, contar con médicos especialistas que atiendan y la coordinación de los servicios y traslados.

“Vamos avanzando en generar condiciones de un compromiso real que va desde mi palabra hasta que podamos lograrlo y eso será desde el primer día de mi gobierno, si así lo decide la ciudadanía”, finalizó.

