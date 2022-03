Gobierno del Estado recibió a los tlaxcaltecas repatriados de Ucrania

El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM), recibió la noche de este martes a Ismael Torrentera Padilla y Mitzi Torrentera Xochipa, los tlaxcaltecas que se encontraban en la ciudad de Kiev, y que viajaron en el segundo avión enviado por el Gobierno de México a Bucarest, Rumania, para evacuar a connacionales que estaban atrapados en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Local Tlaxcaltecas salen de Ucrania para salvar su vida y se refugian en Rumania

En el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México, aterrizó la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) alrededor de las 23:45 horas, donde la titular de la DAM, a nombre de la gobernadora, dio la bienvenida a los dos tlaxcaltecas y a su familia, a quienes reiteró el respaldo de la administración luego de los difíciles momentos que vivieron en Ucrania.

Detalló que el Gobierno Estatal se mantuvo en comunicación continua con la Embajada de México en aquel país, con la finalidad de coordinar esfuerzos para que los conciudadanos pudieran salir de la zona de conflicto, además de que se les brindó apoyo económico para su traslado de Kiev a Rumania, así como el transporte que los trajo de México a Tlaxcala.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

En tanto, Ismael Torrentera agradeció y reconoció el interés de la mandataria estatal de velar por su bienestar y traerlos de vuelta a casa, "gracias a aquellas personas que me extendieron la mano, especialmente al gobierno de Tlaxcala (...) por esa comunicación y ese interés no me queda más que decir gracias".

A su llegada al país, Mitzi Torrrentera fue recibida con gran emoción por su mamá Virginia Xochipa, mientras que Ismael Torrentera, su esposa y su suegra fueron acogidos por el papá de él, Homero Torrentera.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Cabe mencionar que en este segundo vuelo viajaron 57 connacionales y cinco peruano-ucranianos, quienes lograron salir del país en guerra a través de una ruta aérea de 24 horas que despegó de Rumania, con escalas en Irlanda y Canadá para finalmente aterrizar en México.

A este recibimiento acudió también el enlace municipal de Atención a Migrantes de Panotla.

