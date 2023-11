Hace falta juzgar con perspectiva de género en Tlaxcala y el país, coinciden especialistas

En Tlaxcala y en gran parte de la República Mexicana falta juzgar con perspectiva de género al llevar un proceso judicial, acusaron expertas durante el foro realizado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), denominado Derechos Humanos y Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género, donde abordaron el caso particular de Keren Ordoñez Hernández, quien está encarcelada en la entidad por un crimen que supuestamente no cometió.

Durante su participación, Siria Hernández, madre de Keren, compartió el calvario por el que ha transitado desde la detención de su hija, de cómo eso ha afectado a su familia no solo económica, sino psicológica y física, sin que las autoridades hayan mostrado un poco de comprensión en este proceso tan desgastante, al tiempo de que contó de manera resumida el caso de su hija, quien fue detenida en Xalapa por el presunto delito de secuestro.

En este sentido, las ponentes, entre las que estuvieron presentes Alma Carina Cuevas, de la UATx; Niza Castañeda, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH); Edith Méndez Ahuactzin, del Colectivo Mujer y Utopía; Helena Varela, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, así como de Melissa Zamora, del Centro PRODH, coincidieron en que el caso de Keren tiene muchas inconsistencias, lo cual demuestra que no hubo un protocolo de género para atender su caso.

De igual forma, las expertas compartieron que cada vez existe un mayor número de mujeres recluidas por delitos que no cometieron, quienes no han tenido acceso a procesos correctos y apegados a los derechos humanos, pues la mayoría ha presentado signos de tortura para firmar declaraciones que no realizaron y ser inculpadas, tal y como denunciaron fue con Keren Ordóñez.

Asimismo, lamentaron que muchas de estas mujeres pierden su vida y la proyección de la misma, pues son estigmatizadas, además de no poder realizar la crianza de sus hijos, pues al menos siete de cada 10 que están en prisión tiene hijos y, en su mayoría, son menores de edad.

Por otro lado, revelaron que en la emisión de las sentencias existen cuestiones de género, pues actualmente las de las mujeres son mayores a las impuestas a los hombres, además de que el recibir la misma tarda más tiempo que con los hombres.

Además, criticaron que casos como el de Keren Ordóñez existen muchos en todo México, en los cuales los patrones de mantenerlas incomunicadas, imputarles falsos cargos, vendarles los ojos y cubrirles la cabeza, entre otros, son repetitivos, de ahí que llamaron a las autoridades a implementar los protocolos correspondientes para respetar los derechos humanos de las mujeres que enfrentan un proceso judicial.

Actualmente, el Centro PRODH lleva el caso de Keren y esperan que en enero del próximo año el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en Apizaco, dicte una nueva sentencia y le dé la libertad a la imputada para que pueda regresar con su familia.