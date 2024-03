Hacer caridad y ayudar a los enfermos, pide Obispo de Tlaxcala

El obispo Julio César Salcedo Aquino llamó a los feligreses tlaxcaltecas a hacer caridad y ayudar a los enfermos, a las familias con integrantes que atraviesan por problemas de adicciones y alcoholismo, así como a los que padecen dificultades económicas.

Al predicar la Segunda Caída del viacrucis en Chiautempan, ante las veneradas imágenes de Padre Jesús del Convento y la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores, el jerarca de la Diócesis enfatizó que es necesario que la gente acompañe a las personas que atraviesan por esos problemas porque es dar misericordia y hacer caridad.

Frente a la parroquia de Nuestra Señora Santa Ana, Salcedo Aquino reconoció que muchas familias tienen dolor al atravesar por problemas de alcoholismo y drogas, pero el mensaje de Jesús es comprender su pasión cuando un católico hace el bien y acompaña el sufrimiento en las llagas de las personas enfermas, pobres, adictos y gente que vive en soledad.

Subrayó que en el Viernes Santo, día en que se recuerda la muerte de Jesús, los católicos deben comprender la importancia de transformar su vida, hacer expresiones de fe, ampliar el corazón y vivir en alegría.

“Jesús nos enseña con su pasión a ser fieles al Evangelio, a estar cerca del dolor, a tocar las llagas; descubrir en la pasión de Jesús el amor del Padre por la humanidad, por eso entregó a su hijo; asume el dolor, el sufrimiento para no caer en el vacío. Cuando tocamos las llagas para ayudar, acompañar entonces podemos decir: Señor mío y Dios mío”, dijo.

Hacer caridad y ayudar a los enfermos, pidió el Obispo Julio César Salcedo Aquino, durante la segunda caída del viacrucis de Chiautempan. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Resaltó que Padre Jesús del Convento anima a cargar la cruz, porque todos tienen su propia cruz que debe transformarse en camino de vida y resurrección. De tal manera, que el creyente puede caer varias veces con su cruz y levantarse para enfrentar el peso y superar el dolor.

“Cuando Jesús resucita lo que enseña a sus apóstoles para que vean que es él son las manos, ahí están las cicatrices de la pasión, de los clavos, son los signos del amor de Jesús por nosotros. Muchos padres de familia llevan cicatrices que son sinónimos de ayuda y cariño, eso es transformar el dolor y el sufrimiento”, expresó.

Acompañado del párroco Ranulfo Rojas Bretón, el Obispo aclaró que la última palabra no es el pecado, sino la misericordia de Dios ante las dificultades, problemas y adversidades.

Por último, dijo que Sábado Santo la iglesia permanece en silencio por la sepultura de Jesús y el domingo es la fiesta de la pascua y la resurrección.

“No hay pascua si no hay cruz y no hay pascua si no hay muerte. Debemos tener esa mirada del evangelista San Juan que nos describe la pasión de Jesús como una glorificación; es la mirada que descubre algo en su muerte”, finalizó.