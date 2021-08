Hay abasto de gas LP en tortillerías de Tlaxcala, dice Cruz Mora

Hasta el momento las tortillerías de máquina registran el abasto de gas Lp sin complicaciones mayores, pues sí les están surtiendo los litros requeridos, informó el presidente en Tlaxcala de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit) en Tlaxcala, Cruz Mora Avendaño.

Y es que, a nivel nacional gaseros de la Ciudad de México y el Estado de México iniciaron un paro en donde al menos ocho mil pipas distribuidoras de las Lp dejaron de prestar servicio a clientes no prioritarios.

Lo anterior como protesta a las condiciones de precios máximos establecidas por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, porque según los gaseros impiden el desarrollo de su actividad.

Entrevistado al respecto, Cruz Mora mencionó que solo algunos dueños de tortillerías registran demoras para el surtimiento del combustible, pero sí lo están recibiendo.

Refirió que cada establecimiento compra el gas LP con la empresa que mejor le convenga, pero hasta el momento no hay limitación en el número de litros que piden.

En mi caso solo me dicen que espere para otro día, pero no están limitando la cantidad que piden. En mi caso no me condicionaron nada, los litros que pedí fueron los que me dieron.

Comentó que cada tortillería carga la cantidad que requiera para uno, dos días o para la semana y el promedio que ocupan en este 200 y 300 litros para una semana.

