Hay tendencia positiva en las ventas en línea

En Tlaxcala, las ventas por internet o comercio electrónico se mantienen con una tendencia positiva en esta primera parte del año en curso, ante la confianza de los consumidores locales, la rapidez en las compras y la seriedad de las plataformas para entregar puntualmente la mercancía tanto en los domicilios como en las agencias.

Círculos Alfredo Olivas en Apizaco: precios y puntos de venta de boletos

Los años críticos de la pandemia de Covid-19 consolidaron nuevas formas de consumo en línea a través de las plataformas digitales, redes sociales y vía telefónica con entregas a domicilio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las ventajas tienen que ver con el ahorro de tiempo, la facilidad de pagar con los dispositivos electrónicos como teléfonos celulares e inteligentes, precios competitivos y posibilidad de devoluciones.

En línea, los tlaxcaltecas compran desde ropa para toda la familia, artículos personales, para sus autos, aparatos electrónicos, electrodomésticos, perfumes, libros, hasta zapatos y relojes.

Local Economía subterránea genera ingreso familiar

En muchos casos, los precios son competitivos comparado con los establecimientos formales. También las tiendas departamentales conservan su servicio de tienda en línea para sus clientes que prefieren esta modalidad.

Continúa leyendo: ➡️ Ventas digitales, un salvavidas en pandemia para librerías

Este Diario, recopiló las opiniones de personas que se encargan de distribuir la mercancía que venden las plataformas de comercio y servicio con presencia nacional. Pidiendo omitir sus nombres por razones de seguridad.

Las personas dijeron que después del incremento de las ventas en el 2020, para este 2023 observaron que la gente sigue intensándose en comprar en línea porque básicamente ahorran tiempo y gastos de traslados.

A un año de estar en funcionamiento, Josefina Cortés, responsable de la Agencia de Mercado Libre Farmacia Veterinaria, ubicada en el llamado bulevar Mariano Sánchez de la capital tlaxcalteca, afirmó que todos los días registran ventas en línea, en muchos casos hay ofertas, lo que le conviene a la gente porque en los supuestos de que no les convenza la mercancía puede regresarla y la empresa hace los reembolsos de dinero.

Más información: ➡️ Evolución | Las grandes cadenas recorren la última milla

Local En Tlaxcala ganan presencia las ventas por catálogo

Los clientes nos dicen que es más cómodo comprar en línea y seguro, además es más barato. Ingresas a internet, a la plataforma de tu simpatía y lo compras. La gente ve los resultados y vuelve a comprar porque encuentra diversidad de productos y servicios

Compartió que tras darse de alta en la plataforma, Mercado Libre, le envía todos los días los paquetes que piden los tlaxcaltecas. Los consumidores asisten a las instalaciones de la Agencia a recoger los pedidos y en otros casos va el transporte del Centro de Distribución de la empresa a dejarlos a domicilio.

Doble Vía Libros de segunda mano, una alternativa accesible para lectores

La plataforma inmediatamente avisa que el producto ya llegó a Tlaxcala, incluso la ruta que siguió. En mi caso soy agencia, pero hay camionetas que se dedican a entregar en los diferentes lugares

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras reconocer que las ventas en línea conservan una constante en este año debido a que las personas pueden ingresar con facilidad a las plataformas por tener internet, Josefina Cortés dijo que el horario que manera en su agencia es 10:00 a 18:00 horas. Las personas tienen siete días para recoger su mercancía, además de que la entrega es rápida, solo deben mostrar el código de compra e inmediatamente reciben los productos.

Local Latente, el trabajo infantil peligroso

Defendió que la agencia tiene la ventaja de ofrecer un horario corrido para las personas que no están en casa y pueden ir a recoger sus pedidos, tras hacer su compra en línea sin ocupar mucho tiempo.

LOS TESTIMONIOS

Lee también: ➡️ En Tlaxcala ganan presencia las ventas por catálogo

“Compré en línea un auto estereo y un amortiguador para auto, el precio fue atractivo y vengo a recogerlos con mi comprobante. Veo que en internet hay varios productos que valen la pena, es solo buscar lo que mejor convenga, porque en el comercio establecido de aquí no encontré lo que quería”, dijo un hombre quien prefirió no dar su nombre.

En tanto, Rigoberto N., expresó que hasta el momento, los productos que compra en línea no llegan con algún defecto, pero el cliente tiene la garantía de regresarlos en caso de detectar mala calidad.

Local Aprovechan comercios Día del niño y la niña para incrementar ventas

Los paquetes llegan bien, están protegidos con su empaque. A veces le digo al repartidor que los aviente al patio de mi casa porque no estoy y no les pasa nada. Empecé a comprar en la pandemia y todavía lo sigo haciendo. Si buscas encuentras ofertas y los tiempos de envío son muy cortos

No te pierdas: ➡️ DPrisa: E-commerce para principiantes

A su vez, Hortensia N. opinó que es cómodo comprar en línea, solo se requiere tener dinero en la cuenta bancaria, de nómina o de la tarjeta de crédito.

Local Alerta Infonavit sobre fraudes inmobiliarios

Obviamente me aseguro que la plataforma sea seria, para hacer la transferencia. Lo único que me pasó con un vestido es que en internet los productos se ven muy bonitos, las fotos están muy bien retocadas y cuando me llegó el vestido estaba más reducido y sencillo, era una talla menos. Pero no lo devolví

QUÉ SON LAS VENTAS POR INTERNET

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los especialistas en materia explicaron que las ventas por internet son parte el comercio electrónico o en línea, donde marcas de diversos productos, tiendas departamentales y establecimientos de los giros de ropa, zapatos y electrónicos venden sus productos o servicios por una página web o por redes sociales.

La pandemia consolidó nuevas formas de consumo en línea a través de las plataformas digitales, redes sociales y vía telefónica con entregas a domicilio.