En Tlaxcala ganan presencia las ventas por catálogo

Con la intención de ver plasmado un recurso económico adicional para sus necesidades personales y de su hogar, en Tlaxcala van ganando presencia las ventas por catálogo que realizan principalmente las mujeres por su naturaleza de persistencia y emprendimiento que les ayuda a mejorar sus finanzas familiares.

Definen y ajustan cobros de derechos en Tlaxcala, con reforma al Código Financiero

Aunque con esas ventas no tienen un salario fijo, ni prestaciones de ley, las actividades de comerciar por catálogo los productos de belleza, del hogar, así como para hombres, mujeres y niños, incluso con la venta de diversidad de postres que elaboran muchas mujeres contribuyen al movimiento económico, que expertos denominan economía subterránea.

De hecho, en la pandemia de Covid-19 las ventas por catálogo tuvieron mayor auge debido al incremento en el uso del internet; tanto mujeres como hombres utilizaron las redes sociales de WhatsApp y Facebook para canalizar los folletos y levantar los pedidos, que en promedio llegan en 10 días, dependiendo de la compañía fabricante o distribuidora de los productos.

En la actualidad, por la rapidez, comodidad y calidad de los catálogos digitales, las emprendedoras siguen usando las redes sociales para ofrecer los productos, de acuerdo con las temporadas, ofertas especiales y ediciones específicas, pues la mayoría de las personas posee un dispositivo móvil con internet.

Este Diario recopiló la experiencia de personas del sexo femenino, quienes coincidieron en que con este tipo de ventas han aprendido a organizarse, optimizar su tiempo libre para contactar gente, ir a cobrar, hacer pedidos, mandar catálogos y capacitarte para ofrecer recomendaciones y demostraciones a los clientes en los tipos de productos de belleza y hogar que venden.

De hecho, dijeron que hallaron en las ventas por catálogo la manera de combinar las actividades con su empleo formal, pues al final lo que buscan es tener una entrada económica más.

CON LAS VENTAS POR CATÁLOGO TENGO UN RECURSO DIGNO

Al aceptar compartir su historia con El Sol de Tlaxcala, Nataly de Jesús Luna afirmó que con las ventas de catálogo de productos para el hogar, incluyendo accesorios para dama, caballero y niños, tiene un recurso económico digno que le contribuye a la manutención de sus hijos.

Justamente en los tiempos de pandemia por Covid-19 Nataly perdió su empleo, tras buscar varias opciones volteó a las ventas por catálogo físico y digital. Hoy tiene 2.7 años vendiendo los productos de una marca con presencia nacional. Recibió asesoría y poco a poco comenzó a especializarse al grado de conseguir buenos números por comerciar.

Explicó que aprendió a organizarse para atender su hogar, a sus hijos y las ventas; prácticamente adquirió las habilidades de una administradora capaz de identificar los ingresos, egresos y ganancias, por lo que decidió concentrarse de lleno, estudiando el modelo de negocio de la empresa.

En los años críticos de la emergencia sanitaria supo acoplarse a las ventas por las redes sociales como WhatsApp, posteriormente ofrecer los productos para el hogar con el catálogo físico, levantando pedidos y entregándolos de manera personal para dar atención al cliente.

Reforma Legislativo el código financiero

“Es muy difícil para muchos creer que puedes vivir de esto, pero yo puedo decir que me cambió la vida. Ha sido un proceso nuevo para mí, no creí poder vivir de estas ventas, la gente lo ve incierto, no seguro, pero fue la perseverancia. De buscar oportunidades, con los productos, son una solución que van a facilitar la vida. Poco a poco empiezo a posicionarme, me metí de lleno”, refirió.

Opinó que en las ventas por catálogo aprendió como en cualquier trabajo, recibió capacitación en línea, hasta hacerse una experta y consolidar mes a mes las cifras de pedidos por la respuesta de los consumidores, al tiempo que expresó que incursionar en esta actividad le ayudó a crecer de manera personal y económica.

“Puse todo en práctica, el conocimiento no sirve de nada si no lo llevas a la práctica, a la acción. Al salir de la pandemia empiezo a hacer más trabajo de campo, salir a tocar puertas para lograr posicionarme”.

Definen y ajustan cobros de derechos en Tlaxcala, con reforma al Código Financiero

Asimismo, resaltó que por cumplir las metas anuales que le planteó la empresa, ganó un viaje a República Dominicana en el primer año de trabajo. Posteriormente, por seguir con parámetros de buenos rendimientos la enviaron a una convención a Cancún, después ganó otro viaje a Países Bajos en Europa.

Originaria de Huamantla, destacó que tiene el apoyo de su familia y amistades para hacer sus ventas de productos para el hogar, lo que a su vez le permite conocer gente y relacionarse, acercando el catálogo físico, interactivo y digital, además de explorar oportunidades en Facebook e Instagram, para subir sus ventas.

POR LAS TARDES VISITO A MIS CLIENTES

A lo largo de 25 años, Aurelia Herrera ha combinado las ventas de productos de belleza para mujeres con su empleo formal, por las tardes visitar a clientes con la finalidad de tener un recurso económico extra a su salario fijo. Consiguió organizarse para no descuidar a sus hijos.

Fomentan la lectura con tendido de libros

Consideró que los catálogos digitales son una alternativa de venta buena por la rapidez y calidad de la imagen para enviarla por WhatsApp; mientras que las entregas las hace de manera personal en atención con calidad a sus clientes. Luego, reconoció que cuando se es madre de familia siempre es necesario un ingreso económico adicional tanto para la alimentación como para la salud.

“Es para cubrir las necesidades de tus hijos, con hijos no hay dinero que alcance. Tengo unos 25 años vendiendo productos por catálogo, aunque tengo mi empleo. Me gusta y le tomé seriedad porque es un ingreso extra. Sí me funciona, aprendí a hacer los movimientos, saber cuándo hacer el pedido, para cuando lo entregue los clientes tengan dinero. Adquirí las bases de ser administradora”.

Compartió que con el paso de los años ha logrado identificar las mejores temporadas de venta de los productos de belleza para mujeres, por lo que intensifica sus estrategias para hacer el mayor número de pedidos, ir por la mercancía, entregarla y tener ganancias.

Dijo que sí ha tenido casos de clientas que tardan mucho en pagarle, pasan quincenas y no liquidan la deuda del producto que ya fue entregado. “Ahí son las pérdidas, pero trato de solventarlas buscando más clientes, teniendo más cuidado en venderle a personas más seguras y confiables en los pagos”.

Apuesta gobierno a la mejora regulatoria

Admitió que después de 25 años fue buena decisión la combinación de las ventas por catálogo porque no descuida su empleo y logra un recurso económico extra trabajando un poco más, adquiriendo habilidades administrativas y de contabilidad para hacer los pedidos, revisar los ingresos y las ganancias que ofrece la marca de los productos de belleza en cada campaña del año.

Puedes hacer pedidos de productos, pero si no los vendes en las campañas de lanzamiento lo puedes vender después y sigues con tu ganancia, es lo importante que tengas tu ganancia”, finalizó Aurelia Herrera.

“VENDER POSTRES ME AYUDA A TENER UN RECURSO EXTRA”

Al referir que está separada del padre de sus hijos, Carolina N., de 45 años de edad, compartió de gana un ingreso extra vendiendo postres, tocando las puertas de los hogares, con amistades y con vecinos.

Tras reconocer que es un micronegocio que no le da un ingreso fijo, pero que sí le brinda ganancias, Caro, como le llaman de cariño, reconoció que con el paso del tiempo se hizo una experta en la repostería, por lo que decidió vender gelatinas, panqués y carlotas. Los precios, argumentó, son accesibles y acorde a la porción.

Urgen a municipios a implementar la Mejora Regulatoria en trámites y servicios

“Pensé que no vendería, pero me sorprendió que las personas buscan mis postres. Sí les gustaron y los ingresos me sirven para mi hogar, para los gastos con mis hijos. De las ganancias voy haciendo más postres, acordando pedidos y organizándome en mi hogar”.

Afirmó que aprendió a organizarse para que durante las mañanas realice los postres y por las tardes haga las entregas, pues generalmente los piden para el postre de la comida y de las fiestas.

“Me organizo para vender postres con los papás de la escuela de mis hijos. Me piden gelatina de todo tipo para fiestas infantiles, panqués para fiestas. Lo que más me satisface es que les gustan mis postres y yo obtengo un ingreso económico que mucha falta me hace”.

2 formas de hacer ventas por catálogo: de manera física y enviarla por medios digitales.