Del duelo al diseño: Prospera proyecto de osos de apego en Tlaxcala

“Este osito está hecho de una prenda que yo usé. Cada vez que lo abraces acuérdate de mí, te estaré cuidando desde el cielo. Siempre estaré a tu lado.”, versa la tarjeta que acompaña a cada creación de la tlaxcalteca Mary Fernández.

Desde febrero de 2021, Mary encontró consuelo en la confección de osos de apego. Se trata de pequeños peluches elaborados con ropa de seres queridos que han fallecido. Quienes confían en el trabajo de esta talentosa tlaxcalteca, le entregan la prenda más significativa de la persona que perdieron y, con ella, la esperanza de la inmortalidad.

Desde febrero de 2021, Mary encontró consuelo en la confección de osos de apego. | César Rodríguez

De esta forma, son camisas, blusas, sudaderas y hasta gorras las que esperan pacientes el diseño de Mary en su pequeño taller ubicado en Atempan, municipio de Tlaxcala.

Del duelo al diseño

El duelo tras la pérdida de un ser querido tiene cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La elaboración de un oso de apego también tiene cinco etapas: marcar, cortar, coser, rellenar y decorar. Estos dos procesos, tan distintos entre sí, tienen una coincidencia: suponen la transformación de algo.

Para sobrellevar el duelo por la pérdida de su hija, Mary le dedicó más tiempo al arte y su casa comenzó a llenarse de litografías, pinturas y, por supuesto, osos.

Estos últimos se convirtieron en un perpetuo homenaje a la memoria de su hija, quien fue la precursora del emprendimiento. Mi hija fue la que me dijo que debería vender los ositos y me ayudó a hacer mi cuenta porque yo no sabía muy bien. Y, aunque ya no está, ella definitivamente me acompaña todo el tiempo, contó la señora Mary para los lectores de este Diario.

En el taller todo comienza con la recepción de la prenda; la tela se prepara, se marca y se corta. Más adelante, se unen las piezas con costura manual y el esponjoso relleno les termina de dar vida a las creaciones. Los detalles de pintura o incrustaciones y la sesión fotográfica culminan el proceso de confección que parece sencillo, pero en realidad implica atención, cuidado y, sobre todo, un enorme respeto hacia la materia prima.

Cada tela, impregnada de la esencia de las personas es una historia y cuando Mary las recibe se asume como para de ella, incluso ha llenado un par de catálogos con las fotos de los ositos, que más bien se entiende como un álbum familiar. “Para mí es muy importante respetar las prendas porque tienen el cariño y la personalidad de quienes las portaban. Además, es muy fácil encariñarse, cuando termino de hacer los osos ya no quiero que se vayan, me los quiero quedar todos”, agregó la artesana.

Hasta la fecha, Mary ha elaborado cerca de 2 mil osos y cada vez más personas se interesan en sus creaciones; los primeros de ellos encontraron hogar en las casas de sus vecinos, pero poco a poco viajaron más lejos, incluso le han hecho encargos desde otros países gracias a su popularidad en redes sociales.

El próspero proyecto

Como en todo proyecto exitoso, las manos amigas son las mejores aliadas. Carmelita Ramos, amiga incondicional de la emprendedora, se ha sumado a la causa; en sus ratos libres, Carmelita acude al taller y ayuda en lo que puede: Estoy muy orgullosa de mi amiga y de poder ayudarle porque esta es una labor muy noble. A veces me toca rellenar o ponerles los ojos a los ositos. Vengo cuando puedo y tengo tiempo, es un trabajo muy bonito, manifestó.

Las dos mujeres, conscientes de que el trabajo artesanal requiere una gran dedicación, aseguran que lucrar con el dolor de las personas es una línea que no sobrepasan; sin embargo, aceptan el éxito de esta pequeña empresa. “No es un gran negocio. Realmente no se le gana mucho, pero me gusta porque es un detalle que está en los hogares de las familias y no podría cobrar por eso”, sostuvo Mary al lado de su amiga.

Debido a su giro, la tlaxcalteca ha conocido cientos de historias de pérdidas; no obstante, el cariño por su trabajo las ha convertido en delicados encuentros de felpa, pues al abrazar la pérdida, sin duda despierta la memoria.

Contacto

Instagram: @mary_litografias

Facebook: Mary Litografías

Teléfono: 46 103 0345

