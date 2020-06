Iniciaron evaluación docentes de educación básica

A partir de este martes, los docentes de educación básica de escuelas públicas de la entidad comenzaron la evaluación del ciclo escolar 2019-2020, con miras a determinar, en primera instancia, la calificación del tercer trimestre, la cual resultará del promedio de los primeros dos que ya habían cursado antes del 17 de marzo, fecha en que fueron suspendidas las clases por la Covid-19.

A decir del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, el próximo 18 de junio ya estarán disponibles las calificaciones y certificados de los estudiantes en la página de internet de la dependencia para que los padres o alumnos puedan descargarlos y realizar los trámites pertinentes.

En este sentido, sostuvo que debido a que más del 19 % de alumnos no pudo acceder a los contenidos de Aprende en casa, la no presentación de la carpeta de actividades no les será tomada en cuenta de forma negativa, pues los docentes están sabedores de la situación socioeconómica de cada uno de los alumnos.

Eso sí, afirmó que este material únicamente servirá para aumentar la calificación de los alumnos y nunca para disminuirla, pues en este tercer trimestre no habrá ningún alumno reprobado, esto ante la situación de emergencia sanitaria que se vive en la entidad y el país por el nuevo Coronavirus.

En entrevista, explicó que el pasado lunes -en el Consejo Técnico Escolar- los docentes acordaron los métodos para evaluar a todos los alumnos de acuerdo a la situación que cada uno vive y, con base en ello, decidieron el mejor camino para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Del nueve al 12 de junio: valoración del ciclo escolar 2019-2020 a cargo de los maestros. Del 15 al 17 de junio: descarga administrativa de fin de ciclo

