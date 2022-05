Inició Icatlax con la dispersión de pagos a instructores de sus diferentes planteles

A partir de este lunes, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) inició la dispersión del pago por sus servicios a un grupo de instructoras e instructores que imparten cursos en los diferentes planteles.

Durante una mesa de diálogo que el personal sostuvo con el director general del instituto, Juan Manuel Lemus Pérez, les explicó que el retraso se debió a que la “opinión del cumplimiento fiscal” que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue negativa para algunos de ellos al no estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, en apoyo a las capacitadoras y capacitadores, el funcionario estatal acordó efectuar este mismo día el pago a 32 instructores, con la condición de que regularicen su situación fiscal lo antes posible para evitar retrasos en su salario.

Lemus Pérez reiteró su disposición para atender de manera directa las solicitudes de las personas que laboran en la dependencia y de esa manera dar soluciones inmediatas.

Ustedes saben que en el Icatlax tienen las puertas abiertas, nosotros hemos estado con toda la disposición de dialogar y resolver las situaciones que puedan presentarse, hago hincapié que las oficinas centrales siempre estarán disponibles para ustedes ante cualquier inquietud o eventualidad, afirmó.

De igual forma, comunicó que este 24 de mayo dispersarán el pago para otros 24 instructores de nuevo ingreso, mismos que al no haber concluido la entrega de su documentación no han podido recibir sus honorarios a través de tarjeta bancaria, sin embargo, serán flexibles con ellos para no afectarlos económicamente.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

El Gobierno del Estado, a través del Icatlax, refrendó su compromiso con sus colaboradores y su convicción de no permitir injusticias que atenten contra el bienestar de los trabajadores.

