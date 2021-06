Insuficiencia cardiaca e infartos, repercusiones del consumo excesivo de sal

Debido a que por la pandemia los tlaxcaltecas incrementaron el consumo de comida rápida, que contiene exceso de sal y otros ingredientes malos para la salud, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala recomendó a la población a evitar consumir más sal de la que viene contenida en los alimentos a la hora de cocinarlos.

La dependencia señaló que la hipertensión arterial no es la única consecuencia por el exceso de sal, ya que puede derivar en crisis hipertensivas, insuficiencia cardiaca, infartos y accidentes cerebrovasculares por hemorragia cerebral o por embolia, de ahí que una manera de evitar el consumo extra o incluso en exceso, es no tener saleros colocados en la mesa, de tal forma que la familia se acostumbre a no agregar más sal a sus platillos.

Eso sí, puntualizó que aunque la sal es necesaria para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que todos los organismos poseen una determinada cantidad de este compuesto en forma de sodio, cloro o en cloruro de sodio, por lo tanto, consumirla en las cantidades adecuadas permite una adecuada función de los músculos y del corazón.

Además, indicó que esta ayuda al cerebro a controlar los impulsos nerviosos, regula los fluidos extracelulares del cuerpo y también mantiene el PH sanguíneo en un balance entre ácido y alcalino, pero el exceso no solo genera adicción, sino que provoca enfermedades graves que al final conducirán a la muerte.

Explicó que la sal es uno de los factores que generan hipertensión arterial, al provocar la pérdida de elasticidad en las arterias, por lo que al hacerse rígidas, dificultará el trabajo tanto del corazón como de los riñones, de ahí que este padecimiento es crónico y con frecuencia requiere tratamiento de por vida y eleva el riesgo de padecer otros trastornos más graves.

LO QUE GENERA

Detalló que a nivel de corazón, la presión arterial alta puede causar muchos problemas para el corazón, como la enfermedad de las arterias coronarias, al estar estrechas y dañadas por la presión arterial alta tienen problemas para suministrar sangre al corazón ocasionando dolor en el pecho (angina), ritmos cardíacos irregulares (arritmias) o un ataque cardíaco.

Por otro lado, advirtió que en el cerebro el hecho de presentar y sobrevivir a un accidente cerebrovascular, puede significar vivir con secuelas físicas y neurológicas graves para el resto de su vida.

Además, señaló que en los riñones, el consumo en exceso de sal dificulta su función general, así como la de filtrado y depuración de la sangre, lo que potencia la hipertensión arterial.

De igual forma, afirmó que afecta a otros órganos, por ejemplo a los huesos, ya que disminuye el calcio, por lo que estos tenderán a la osteoporosis y, por lo tanto, favorecerá el sufrir lesiones y fracturas óseas.

Para el caso de los pulmones, agregó, las personas asmáticas ven aún más dañada la función del aparato respiratorio al consumir más sal de la necesaria, por lo que la disminución en su consumo favorece su respiración y reduce el uso de medicamentos para tratar su enfermedad.

RECOMENDACIONES

A llevar una dieta balanceada, rica en alimentos naturales como frutas y verduras sin conservadores, no agregar sal adicional a los alimentos ya preparados y no consumir productos envasados, precisamente por su alto contenido de sal.

