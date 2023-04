Interesa a padres vacunar a sus hijos

A pesar de los puntos de vista, creencias y religión, la mayoría de padres de familia le interesa que sus hijos se vacunen contra las diversas enfermedades que hoy en día existen y pueden afectarles en sus diferentes etapas de su desarrollo.

Este Diario recopiló las opiniones de los jefes del hogar, quienes coincidieron que sí quieren que sus infantes reciban los biológicos que les corresponden de acuerdo con su grupo de edad, tras afirmar que están probadas científicamente ya que tienen años acumpliendo con ello y as reacciones no son severas.

Pero admitieron que en ocasiones por sus actividades laborales se les complica acudir a los servicios de salud para cumplir con las dosis marcadas en el Esquema Nacional de Vacunación, documento oficial y personal que el sector salud entrega de manera gratuita para registrar un control de las acciones de promoción de salud, prevención, detección oportuna y control de enfermedades.

Dijeron que con la pandemia de Covid-19 hubo temor por acercarse a los servicios de salud para las vacunas, en otros casos todavía se muestran desconfiados de que los biológicos pueden proteger contra enfermedades como el Virus de Papiloma Humano.

Tras reconocer que hasta el momento no han tenido la necesidad de comprar una vacuna, los padres de familia manifestaron que están al pendiente de las campañas de vacunación por medio de las noticias de los medios de comunicación o porque van a los centros de salud a preguntar por las dosis y el personal les informa.

“A mí sí me interesa que mis hijos estén vacunados, voy al corriente desde el año pasado que ya hubo más seguridad de ir al centro de salud. Creo que sí existen las enfermedades, tan solo lo vimos con Covid-19, a mi hijo sí se la pusieron”, expresó Marilú N.

“Desde mi punto de vista creo que las vacunas sí les ayudan a los niños, si les da la enfermedad no se pondrán mal. A mi bebé sí le ha dado reacción de fiebre, pero no pasó a mayores. Trato de no desfasar el tiempo que marca la cartilla, ahorita tengo que ir a las de seis meses de edad, esas le corresponden”, comentó la señora Ivonne N.

“La verdad es que los padres sí debemos tener la responsabilidad de llevar a vacunar a nuestros hijos, tan solo por la polio, el neumococo, el sarampión y la viruela. He conocido de familias que sus hijos tienen problemas de salud por no tener las vacunas”, dijo Matiana.

También hay padres de familia que consideran que las vacunas pueden ser poco efectivas. Por ejemplo, Raymundo N., mencionó que todavía no autoriza el permiso para que su hija reciba la dosis contra el VPH. “No sé qué tanto le pueda beneficiar para su vida adulta, por eso todavía no la recibe”.

LO QUE DICE EL SECTOR SALUD

En Tlaxcala, personal del sector salud argumentó que las vacunas son gratuitas, además de que ayudan a prevenir -en lugar de curar- enfermedades en los menores.

Justificó que la inmunización es la forma más simple y eficaz de reducir la propagación de enfermedades infecciosas graves y de proteger a una población de la entidad.

De hecho, está en marcha una campaña de vacunación universal, con la meta de 325 mil dosis aplicadas, con la misión de completar esquemas de inoculación que quedaron inconclusos durante la pandemia de Covid-19.

El Esquema Nacional de Vacunación en los menores de edad contempla los biológicos BCG que previenen la tuberculosis y Hepatitis B, debe aplicarse al nacer; la pentavalente que ataca la tos ferina, tétanos, poliomielitis, infecciones e influenza b, se debe suministrar a los dos, cuatro, seis y 18 meses de edad.

La de rotavirus, que previene la diarrea por ese virus debe canalizarse a los dos, cuatro y seis meses de edad; la de neumocócica conjugada contra infecciones por neumococo es a los dos, cuatro y 12 meses de edad. La SRP protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis, se suministra al año de vida y a los seis años.

El Esquema Nacional de Vacunación también integra la dosis contra la influenza y la poliomielitis, entre otras adicionales. Las reacciones que generalmente se presentan en los menores tras la inmunización son dolor en el área, fiebre y que el niño esté llorando. Las recomendaciones son dar un baño al menor, tenerlo en casa, no dar medicamentos, salvo los que autorice el personal de salud.





Más de 10 vacunas tiene el Esquema Nacional de Vacunación en menores de edad