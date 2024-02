¿Interesado en la planificación familiar? El Issste ofrece el servicio gratuito de vasectomía sin bisturí para todos los interesados

Los hombres interesados en un método de planificación familiar definitivo, seguro y eficaz podrán asistir a la Jornada de Vasectomía sin Bisturí que ofrecerá el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala (Issste).

Local Por cultura hombres desatienden su salud, lamenta especialista del IMSS

Lee más: ➡️Con vasectomía para los varones, crece interés por la planificación familiar

El servicio será mañana 27 de febrero de manera gratuita para toda la población masculina, sean o no derechohabientes, pues el Issste puso a disposición el servicio como parte de la campaña “Febrero, mes de la salud del hombre”.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Local Realizan 24 vasectomías sin bisturí

Las personas que deseen contar con el servicio deben acudir al área de medicina preventiva más cercana o llamar al teléfono celular 246 182 0365 para solicitar mayor información.

De acuerdo con el Issste la intervención médica es para toda la población, no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual, no causa molestias y tampoco representan ningún riesgo para la salud.

La vasectomía requiere anestesia local e implica una pequeña incisión para extraer el conducto deferente que traslada los espermatozoides, se liga y corta. Al ser una intervención menor el paciente sale caminando sin problema y sin requerir hospitalización.

Entérate: ➡️Registra vasectomía baja demanda entre hombres

Además, el Issste descartó tabúes hacia el procedimiento, pues no compromete la vida sexual de los hombres, tampoco tiene efectos secundarios, brinda confianza en el desempeño de una sexualidad responsable porque no tendrán riesgo de embarazos no planeados.