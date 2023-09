Irregular elaboración de libros de texto, asegura la Diócesis

La elaboración de los libros de texto gratuito que serán presentados al iniciar el ciclo escolar 2023-2024 ha sido irregular, sostuvo la Diócesis de Tlaxcala. Ranulfo Rojas Bretón, vocero de la grey católica, consideró que en la redacción de los materiales didácticos existe improvisación y confusión.

Resaltó que la Diócesis de Tlaxcala se adhiere al pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que indica que la elaboración de los libros de texto es irregular ya que no se siguió lo establecido en el marco legal, además, consideró que hay confusión en sus componentes de la nueva versión de los ejemplares.

A unos días de que los alumnos iniciaron el ciclo escolar, la CEM confió en que maestros, personal de apoyo -vitales en la formación de los menores- y padres de familia, rescaten los elementos de valor para la enseñanza aprendizaje. En el documento -fechado el 21 de agosto de tres páginas- que la Diócesis de Tlaxcala envió a esta Editora, establece que no comparten los criterios de destruir el material o quemarlo, pero están a favor de corregirlo. No coincidimos con posturas que obstaculizan el error y que desconfían de la libertad y criterio del ser humano, dice textual en el documento que enumera once puntos.

Respecto al contenido sexual en los libros gratuitos, señaló que prevalece una visión biologicista y mecanicista del ser humano. Subrayó que es necesario enseñar sexualidad en las escuelas, pero debe hacerse con gradualidad, es decir, de acuerdo a la edad y madurez de los educandos desde los ángulos humanistas.

Reafirmó que frente al nuevo ciclo escolar, "el gran déficit es la formación y capacitación de los docentes y directivos".

No obstante, la CEM dio un voto de confianza en que, con los planes sintéticos, el logro de acuerdos, el análisis, así como la flexibilidad institucional, se abran caminos a la generosidad, el diálogo y la respuesta específica a los educandos. Aplaudimos las medidas subsidiarias de algunas Entidades Federativas, que están generando materiales para la lecto-escritura y las operaciones matemáticas básicas, apuntó.

Criticó que se haya desaprovechado una valiosa oportunidad para responder creativamente al rezago educativo a causa de la pandemia, con la participación de todos los sectores de México. Finalmente, exhortó a que no se pierde la esperanza, impulsemos con alegría y generosidad, nuevos esfuerzos que salgan al encuentro de los más vulnerables.

LA HISTORIA

El 21 de agosto, la Unión Nacional de Padres de Familia ganó el juicio de amparo que impugna los libros de texto gratuitos para el presente ciclo escolar.

En el dictamen se ordena a las autoridades federales coordinarse con Estados y municipios, para definir una estrategia e implementar los programas y libros de texto aprobados durante el ciclo escolar pasado.