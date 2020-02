La UATx respalda movimiento "Un día sin mujeres"

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) se pronunció en contra de la violencia contra la mujer y el feminicio, de ahí que reconoció la diversidad del movimiento feminista en México y asumió sus obligaciones constitucionales de respetar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a la libertad de decisión.

Se suma Tlaxcala a "Un día sin mujeres"

De ahí que las mujeres de la comunidad universitaria que decidan unirse a la iniciativa de Un Día Sin Mujeres, del próximo nueve de marzo, lo hagan con la seguridad de que no habrá descuentos o inasistencias, mientras quienes decidan no hacerlo tengan la garantía de que podrán asistir a sus labores en un ambiente de paz, respeto y seguridad, pues el ejercicio de los derechos no requiere de autorización de nadie porque no se condicionan, se ejercen y las instituciones están obligadas a respetarlos.

