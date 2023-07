Líderes estatales de oposición critican intromisión electoral de AMLO

Los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), Anabell Ávalos Zempoalteca, Julio César Pérez González y Miriam Martínez Sánchez, respectivamente, criticaron la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de entrometerse en el plano electoral con rumbo a las elecciones de 2024, pues incluso, dijeron, ha mostrado en televisión encuestas que benefician a su partido.

Entrevistados por separado, coincidieron en que desde hace 18 años el Ejecutivo federal está en campaña y no ha respetado las leyes a las que en su momento invocó cuando fue candidato y exigió que los presidentes en turno se mantuvieran fuera de la contienda.

Por su parte, Pérez González, del PRD, dijo que no ha terminado su campaña, pero ahora que es presidente no entiende que hay un marco legal y un proceso electoral que definitivamente no respeta, por ello el Frente Amplio no es un ejercicio electoral, sino democrático abierto a la ciudadanía, contrario a lo que él ha hecho, que es violar la ley electoral y también la Constitución.

Por ello, lo llamó a que obedezca la ley como cuando fue candidato, donde estaba muy preocupado porque los presidentes en su momento no estuvieran en ese círculo legal y ahora se le olvidan muchas cosas, por eso el llamado es que acate definitivamente las leyes, las cuales no se inventaron y no son ocurrencia, sino que se han construidos a través de procesos electorales y libertad.

Asimismo, Anabell Ávalos, del PRI, reprochó la posición de tomar la tribuna todos los días para hacer lo que quiera y no respetar los lineamientos jurídicos, por eso es cuestionable y criticable, pues aunque el Instituto Nacional Electoral le haya dictado medidas hace lo que quiere, por eso hoy más que nunca los partidos y sociedad debemos actuar, no podemos seguir igual.

Además, insistió en que ante tanta violación de todos los preceptos, hoy más que nunca la oposición y la sociedad civil deben estar unidos en un proceso inédito que se está llevando a cabo, pero sobre todo, que unidos pueden lograr mucho, máxime ahora con la madre de todas las elecciones, la de 2024, y no es por un partido, sino por México y Tlaxcala.

De igual forma, Miriam Martínez, del PAN, aseveró que Acción Nacional ha sido apegado a los lineamientos, marco jurídico y lo respetarán en todo momento, pero criticó la actitud del presidente de no respetar los lineamientos ni a las instituciones, de ahí que como PAN seguirán firmes en todo momento y quienes resulten candidatos o candidatas lo harán de forma efectiva.





Los dirigentes estatales concordaron en que el presidente ataca a quien no piensa como él y utiliza los espacios públicos para apoyar a sus corcholatas.