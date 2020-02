Llama Fernando Bernal Salazar a la unidad del TSJE

Al ser electo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el magistrado Fernando Bernal Salazar hizo un llamado de unidad para fortalecer el Poder Judicial en favor de la ciudanía.

En las instalaciones de Palacio de Justicia, en la capital tlaxcalteca, sostuvo que el TSJE se encuentra en un estado adecuado, de ahí que dará continuidad al trabajo que han hecho quienes le antecedieron en el cargo y modernizar, en la medida de lo posible, los sistemas de notificaciones de los juzgados, para que sea de forma electrónica todo lo que correspondan a la administración e impartición de justicia y sea más cercana para los justiciables.

Añadió que la trasparencia y la honestidad, serán los ejes que regirán su trabajo al frente del TSJE, por lo que analizarán si es necesario hacer algunas modificaciones o no, aunque aclaró que no iniciará desde cero.

LA ELECCIÓN

Por unanimidad de votos, el pleno del TSJE eligió ayer al magistrado Fernando Bernal Salazar como presidente del Poder Judicial.

Al ser la única propuesta para dirigir los caminos del Judicial, pues sus homólogos consideraron que quien estaba al frente de la Ponencia de la Sala Civil-Familiar es una persona conciliadora, con excelentes antecedentes académicos y un notable perfil profesional, fue electo para ocupar el encargo para los próximos años.

Tras rendir protesta al cargo, Bernal Salazar ofreció representar al Judicial de forma responsable, pero pidió el apoyo de cada magistrado para fortalecerlo en beneficio de la ciudadanía y así ejercer una justicia acorde con los tiempos actuales.

“Y que con ello se fortalezcan los postulados constitucionales de una impartición de justicia pronta, concreta, imparcial y gratuita”, expresó.

Así, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, este sábado uno de febrero tuvo lugar la elección del presidente, y con ello el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez culminó el encargo como presidente que asumió hace ocho meses, cuando fue avalada la destitución de Héctor Maldonado Bonilla como presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura.

LOS CAMBIOS

Al asumir Fernando Bernal Salazar la presidencia, la segunda ponencia de la Sala Civil-Familiar quedó en manos del magistrado Héctor Maldonado Bonilla y, a su vez, el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez –expresidente- asumió la tercera ponencia de la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes.

EN 2018 GANÓ JUICIO AL CONGRESO

En octubre de 2018, después de cuatro años de litigio -cinco revisiones por parte del Legislativo y en tribunales federales-, los diputados de la LXIII Legislatura ratificaron por seis años a Fernando Bernal Salazar como magistrado del TSJE.

Y es que ese juicio inició en enero de 2014 cuando concluyó el periodo de Bernal Salazar y el Congreso local determinó su no ratificación con el argumento de que en el ejercicio de sus funciones, no mostró profesionalismo, probidad y no impartió una justicia pulcra.

Fernando Bernal Salazar fue electo para presidir el Tribunal Superior de Justicia para el periodo del 1 de febrero 2020 al 1 de febrero 2022. En 2024 culmina su cargo como magistrado del Poder Judicial.

