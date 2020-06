Mantendrán AMLO y Mena coordinación, en materia de seguridad

El gobierno de la República mantiene la coordinación con Tlaxcala para sumar esfuerzos y actuar conjuntamente en materia de seguridad, estableció en su visita a la entidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que eso permite tener más avances.

En su conferencia matutina celebrada en las instalaciones de la 23 Zona Militar, en Panotla, destacó que el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez encabece diariamente las reuniones de seguridad, al igual que sus homólogos de Chiapas, Campeche y Tabasco.

Dijo que hay mandatarios que no asisten y delegan las funciones a su gabinete, cuando las reuniones “ayudan mucho porque sumamos esfuerzos, policías municipales, estatales, fuerzas armadas, la Guardia Nacional, juntos para garantizar la paz y tranquilidad, dar seguridad a los ciudadanos. Independientemente del partido del que venimos, ya estando en el gobierno tenemos que actuar de manera conjunta”.

CORRUPCIÓN, SIGUE COMO PROPÓSITO DEL GOBIERNO

La corrupción y la impunidad seguirán siendo un principio fundamental en el gobierno de la República, sentenció en Tlaxcala el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Cero corrupción, cero impunidad, trátese de quien se trate. Cuidemos todos que no haya corrupción, que no se permita la corrupción, que limpiemos al país, ese es el propósito principal de este gobierno. Por eso, es el coraje de los que no querían dejar de robar”, subrayó.

Acompañado de su gabinete de seguridad, dijo que sus opositores los seguirán cuestionando de cómo habla, pero no de que es corrupto.

“Pensaron que nos íbamos a fascinar con el gobierno, que nos iba a envolver el poder. No tenemos que traicionar al pueblo, podemos aliar al pueblo”, anotó.

Puso como ejemplo que en sexenios anteriores, había empresas grandes que no pagaban impuestos, pero ahora sí lo hacen y eso les molesta, incluso en corporativos los puestos directivos los ocuparon exfuncionarios. “No van a poder con nosotros", pronunció.

Referente a las acusaciones de corrupción en su partido, Movimiento Regeneración Nacional, López Obrador respondió que no le corresponde opinar sobre el manejo interno de sus finanzas, pero recomendó que deberían presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Asimismo, dijo que su gobierno atiende a los familiares de las víctimas de violencia en los diferentes estados.

LOS DELITOS ESTÁN A LA BAJA: SANDOVAL

En el uso de la voz, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, confirmó que Tlaxcala registra una incidencia delictiva baja comparado con otros estados, al tiempo que añadió que los municipios de mayor incidencia criminal son Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Calpulalpan y Chiautempan.

Al presentar la Situación de seguridad pública en Tlaxcala, enfatizó que ocupa el lugar 31 en el país en todos los delitos, de tal forma que es el segundo con menor incidencia.

Apuntó que el secuestro va en aumento, pero no es sustancial. Mientras que en homicidios dolosos la entidad ocupa el lugar 28 a nivel nacional, al registrar 200 al corte de abril, pues hay 15.71 delitos de este tipo por cada cien mil habitantes.

En el robo a hidrocarburo, continuó, aseguraron 195 tomas clandestinas en Calpulpan y Nanacamilpa, principalmente.

3,781 fuerzas de seguridad, entre policías estatales y municipales en Tlaxcala.

31 es la posición que ocupa Tlaxcala a nivel nacional en delitos.

