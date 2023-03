María Fernanda rompe el silencio contra acosador

Desde hace cuatro meses la vida de María Fernanda M., estudiante de la Licenciatura en Medicina de la UATx, cambió drásticamente.

Su rutina diaria de estudiar, trabajar los fines de semana como árbitro de basquetbol y, en sus ratos libres, salir a pasear a su perro o ir de compras, fue modificada porque Juan N., su compañero de escuela, se convirtió en un lastre al acosarla.

La joven alumna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) es una víctima más del alumno que este seis de marzo fue señalado públicamente de acosar a sus compañeras, e incluso contra una catedrática. Pese a ello, hasta hoy ninguna autoridad de la casa de estudios ha hecho algo para frenar esos actos en la institución. A diferencia de muchas mujeres que callan por miedo, por el estigma de la sociedad o precisamente por no ser escuchadas, María Fernanda decidió romper el silencio y hacer público el hostigamiento que sufre desde noviembre pasado por parte de Juan N., quien cuenta con una orden de protección administrativa que éste se ha negado a cumplir.

LA HISTORIA

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, María Fernanda contó que todo comenzó en octubre del año pasado cuando conoció a Juan N. en el transporte público, cuando iba de regreso a su casa.

Mencionó que con el pretexto de no saber una ubicación, Juan se le acercó en el trayecto de Guardia, Zacatelco, a San Marcos Contla, Papalotla, y que a partir de ese momento sus encuentros casuales fueron más continuos en el interior de la Facultad.

Dijo que además de verse de forma más seguida en la escuela, empezaban a existir coincidencias en sitios a los que María Fernanda acudía con sus amigos y en su zona de trabajo y, aunque en algún momento esos acercamientos parecían el inicio de una amistad, Juan N. dejó ver que sus intenciones iban más allá.

Comentó que las cosas empeoraron cuando la joven recibió una llamada telefónica de una mujer de quien desconoce su nombre, quien le informó que Juan N. era casado, por lo que María Fernanda decidió terminar cualquier vínculo y le exigió no acercarse a ella para evitar problemas.

Rememoró que aparentemente el joven entendió la petición, pero tiempo después la estuvo esperando sobre la carretera Vía Corta, aproximadamente a las 20:00 horas, algo que le pareció extraño porque él no conocía el domicilio de la joven.

Ese día -añadió- Juan N. le pidió al papá de María Fernanda le permitiera hablar con ella, pero ante su negativa por no tener ningún vínculo o motivo para dialogar, el progenitor le pidió que se retirara y no molestara a su hija. No obstante, la actitud hostigadora fue en incremento al grado de que días después el mismo estudiante del tercer semestre acudió al mismo domicilio, aparentemente en estado etílico, a bordo de una camioneta color gris, pero al conocer sus padres la situación de acoso, le pidieron que se retirara o llamarían a la policía.

Desde entonces ya no salí a trabajar como árbitro de básquetbol y ya tampoco pude salir sola ni a pasar a mi mascota o hacer cualquier tipo de compra, pues existía el temor de que Juan me estuviera esperando

SOLICITÓ ORDEN DE PROTECCIÓN

Fue así que el 26 de noviembre de 2022 María Fernanda acudió al área jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala a solicitar orden de protección administrativa, al hacer conocimiento de los hechos que son constitutivos de delito, que por naturaleza requieren las órdenes de protección en contra de Juan N, de 28 años de edad, consagrados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con duración de 60 días y expedidas de manera inmediata.

Dos días después, el 28 de noviembre de 2022, la alumna María Fernanda y el presunto acosador Juan N., firmaron ante directivos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UATx, que encabeza la Dra. Senobia Rosalía Cruz Lumbreras y ante el Jurídico Israel Galicia Nava, una Carta Compromiso en la que se estipula que el comportamiento del señalado se sujetará a lo previsto por su normatividad universitaria, a respetar a compañeros, profesores y en general a todo el personal respecto a su persona, familia, domicilio, bienes y posesiones, a no ocasionar problemas, no causar ningún tipo de molestia por ningún medio físico y/o electrónico.

Además de evitar todo tipo de altercado y/o agresión física a cualquier miembro de la comunidad universitaria. Y en el caso específico de María Fernanda, a no acercársele a más de ocho metros de distancia.

A FINALES DE FEBRERO VOLVIÓ EL ACOSO

A través de un oficio dirigido a la directora de la Facultad, Rosalía Cruz Lumbreras, la alumna María Fernanda dio a conocer que la madrugada del 25 de febrero, Juan N. violentó la carta compromiso firmada el año pasado, en la que se había comprometido a no molestarla a ella ni a su familia o círculo social, además de no acercársele.

En la fecha referida, el estudiante señalado se constituyó al exterior de su domicilio, a bordo de un vehículo color rojo, con dos personas al interior, con la música a todo volumen, molestando a su familia y vecinos, para posteriormente descender y tocar la puerta de su casa de forma insistente.

Ante los hechos, el papá de María Fernanda N. se asomó por la ventana de la cocina y al identificar a Juan N., le exigió: “por favor retírate, no vengas a buscar problemas y, si no te vas, le llamaré a la policía”.

A lo que Juan N., respondió: “es vía pública y yo puedo estar el tiempo que yo quiera aquí, mejor háblele a su hija… le traje serenata a su hija, por eso traigo la música del carro". Es por estos nuevos hechos que la alumna informó a las autoridades universitarias, al señalarse vulnerada y temer por su integridad y la de su familia, debido a la violación de los acuerdos estipulados en la carta compromiso de fecha de 28 de noviembre de 2022.

Local Acoso escolar complica enfermedad de alumna

Docente también es víctima

Por versiones de las mismas alumnas, María Fernanda es una de al menos cuatro jóvenes acosadas por Juan N., entre ellas Fernanda N. y Fanny N.

A ellas se suma una catedrática quien hizo de conocimiento a las autoridades la situación que prevalecía con el alumno, por lo que la directora de la Facultad, Rosalía Cruz, vio como única solución remover a la profesora para la Facultad de Odontología, pero el alumno no recibió ningún castigo.

"Temo por mi seguridad porque a pesar de todas las cosas que ya hicimos para protegerme, no han servido de nada porque él sigue acosándome en la escuela sin que nadie haga algo”

Al menos cuatro estudiantes sufren acoso de parte de un alumno de la UATx