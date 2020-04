Marvel ofrece lectura gratis de sus cómics

Durante este periodo de cuarentena, Marvel Comics combatirá al Covid-19 con lectura gratuita de sus historietas, esto para que los aficionados a éstas tengan acceso al contenido y puedan quedarse en sus hogares sin exponerse al virus.

En su página www.marvel.com/comics, la editorial estadounidense creada en 1939, realizó una selección de sus historias para que los seguidores practiquen la lectura y puedan disfrutar del Universo de Marvel hasta el próximo cuatro de mayo.

A través de un comunicado, la empresa mostró algunos de los materiales que estarán disponibles, como son: “Avengers Vol. 1: The Final Host by Jason Aaron”, “Fantastic Four Vol. 1: Fourever”, “Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted”, “Captain America: Winter Soldier Ultimate”, “Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More”.

Además de los títulos “Avengers vs. X-Men”, “Civil War”, “Amazing Spider-Man: Red Goblin”, “Black Panther Vol. 1 by Ta-Nehisi Coates”, “Thanos Wins by Donny Cates”, “X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga” y “Avengers: Kree/Skrull War”.

Lo anterior se trata de un catálogo bastante amplio con el que el lector podrá hacer más ameno el aislamiento voluntario y, más aun, ahora que inició la fase tres.

Eso sí, indicó que para para acceder a este contenido se deberá descargar la aplicación de Marvel Unlimited, que está disponible para iOS y Android y, posteriormente, entrar a la sección Free Comics y listo.

