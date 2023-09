Más escuelas objetan varios textos en libros, principalmente particulares y religiosas

Por considerar contenido sensible e inapropiado, más escuelas de Tlaxcala se han sumado al rechazo de varios temas en los libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024. Principalmente son las instituciones particulares y religiosas las que determinaron las páginas que no abordarán en las aulas, tras un análisis exhaustivo a los ejemplares desde primero hasta sexto grado de primaria.

Los temas sobre sexualidad, como la diversidad de identidades, parejas del mismo sexo, exposición de genitales, así como el lenguaje incluyente, errores ortográficos y gramaticales y la difusión de la bandera y parejas LGBT son aspectos que consideran impropios para impartirlos a los estudiantes.

Una de las instituciones que hizo este análisis y fue público en sus redes sociales es la Escuela Primaria Ocotlán, situada en calle Morelos en el municipio de Tlaxcala, el centro educativo particular y religioso mostró, en un archivo superior a 40 páginas, lo que a su parecer son errores y contenido inapropiado en los textos que van dirigidos a infantes que estudian el nivel de primaria.

El análisis fue para cada uno de los libros que recibieron los infantes que cursan desde primero hasta sexto grado en la institución.

El documento titulado “Análisis de libros de texto” contiene el nombre del libro, la página, un fragmento del texto analizado, en algunos casos agregaron imágenes de referencia y el criterio determinado con una breve explicación.

El documento precisa que en los libros de primer grado es impropio hablar de preferencia sexual, actividades con riesgo de imágenes pornográficas para infantes y contiene imágenes no estéticas, entre otros.

Los ejemplares para segundo grado, según su percepción, es impropio hablar sobre preferencia sexual, contiene códigos QR que no funcionan, imágenes no estéticas, repetidas y que carecen de objetividad, ideología sin fundamento científico, referencia a deudas prehispánicas, oficios y no licenciaturas o ingenierías, por mencionar algunas observaciones.

Para el tercer grado, de acuerdo con el análisis, los textos muestran denostación a la propiedad privada, imágenes fuera de contexto y sin estética, precoz conocimiento del sistema reproductor, hablar sobre preferencia sexual, información no científica, intolerancia a la religión.

En los libros para cuarto de primaria detectaron errores gramaticales, promoción de oficios y no de profesiones, genitales expuestos, fomento de las experiencias sexuales, imágenes antiestéticas y fuera de contexto, parejas homosexuales, manejo de la bandera LGBT en el tema contra la discriminación y lucha de clases.

En los de quinto grado aseguran que propone diversas identidades, propaganda LGBT, habla sobre héroes y heroínas con temática feminista, el término todxs no aprobado por la Real Academia Española, liga a un artículo contra el patriarcado, diversidad sexual, polarización, sistema solar erróneo.

Para sexto grado los ejemplares proponen una posible castidad, prevenir el embarazo a temprana edad, uso de anticonceptivos, gráficos improvisados, cambio social con propuestas controvertidas, prematuro hablar sobre preferencia sexual, escribir todxs no es aprobado por la RAE, códigos QR que no redirigen, salud sexual es considerada como vivir experiencias sexuales a placer.

TAMBIÉN EN ESCUELA PÚBLICA

Otra institución que se sumó al rechazo del contenido de la nueva familia de los libros de texto fue la escuela primaria pública Luis G. Salamanca, ubicada entre privada Coyotepec y calle Antonio Carvajal, en colonia Las Ánimas, municipio de Tlaxcala. De acuerdo con padres de familia, algunos contenidos de los libros no serán abordados por los docentes al impartir sus clases.

Las autoridades educativas de la institución no especificaron los temas, solo los catalogaron como “polémicos” y dejaron a decisión de los padres de familia abordarlos o no, pero en la escuela quedaron descartados.

La notificación fue hecha en una reunión con padres de familia, donde dijeron que básicamente los temas de sexualidad son los inapropiados para las clases; además, solicitaron a los tutores identificar y reportar a los docentes los temas que consideren que no deben ser abordados.

En este caso, de acuerdo con las familias, la mayoría acordó que retirarán las páginas de los libros que contienen temas no adecuados para los niños que cursan algún grado de primaria.

Más escuelas de Tlaxcala objetan varios contenidos de los libros de texto gratuitos.

