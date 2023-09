En Colegio Esperanza quitarán hojas de libro por considerar contenido impropio

Al analizar el contenido de los libros de texto gratuito para nivel primaria, directivos del Colegio Esperanza, ubicado en Chiautempan, autorizaron a padres de familia arrancar las hojas que consideran contienen temas inapropiados para los estudiantes.

En una reunión convocada en las instalaciones de la institución, ubicada en calle Centenario número 308, en la cabecera municipal sarapera, entregaron a los asistentes una lista que contiene la relación de páginas con temas que los docentes no abordarán en las clases.

A las familias de los seis grados de nivel primaria les entregaron una recopilación con el título de cada libro que recibieron los estudiantes y las páginas que no serán empleadas en las aulas.

Por lo tanto, dejaron a su consideración arrancar las hojas marcadas o dejarlas en el libro, pero les reiteraron que el contenido no será impartido a los estudiantes.

La notificación solo fue verbal en la reunión, aunque algunos padres de familia solicitaron una autorización escrita para quitar las hojas de los libros de texto para evitar inconvenientes.

En el Colegio Esperanza les comentaron que no podían entregar ningún documento, pero contaban con la autorización para hacerlo sin tener repercusiones.

Algunos padres de familia compartieron a este Diario que arrancarán las páginas marcadas en la tabla que les entregaron, pues no tiene caso dejarlas en el ejemplar y que los infantes cuestionen el contenido.

El Sol de Tlaxcala cuenta con la tabla del análisis de los libros de texto gratuitos entregados al tercer grado de primaria, la cual establece que del libro Múltiples Lenguajes las páginas que no estudiarán son: 90, 140, 174 y 234.

En el texto Nuestros Saberes las hojas que no abordarán los docentes son: 65, 86, 87, 170, 172, 207, 246, 259 y 344. Del libro Proyectos de Aula no será analizado el contenido de la página 100, 116, 122, 124, 189, 200, 212 y 237; mientras que en Proyectos Escolares no tocarán los temas de las hojas 109, 210, 220, 226 y 229.

En el caso del texto titulado Proyectos Comunitarios, todo el ejemplar fue catalogado como impropio para el tercer grado de primaria porque habla de preferencia sexual, lo que significa que ningún contenido será utilizado por los infantes.

CONTENIDO DE LOS LIBROS

Este Diario consultó en la página electrónica de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos los libros digitales para conocer el contenido que no será abordado en las aulas del Colegio Esperanza.

En el ejemplar denominado Múltiples Lenguajes, en la página 90 trata sobre “Otros oficios”, que hacen alusión a los trabajos y servicios que han disminuido en la actualidad y quedaron en el olvido, pero muchos se resisten a desaparecer, ya sea por tradiciones, implican trabajo artesanal heredado o por necesidad. El oficio del que hablan es sobre el afilador.

Otra página de este libro marcada como inapropiada fue la 140, donde habla sobre las bolas de fuego, obra de Carmen Leñero, en este apartado hablan sobre las brujas o aichipopos, que en náhuatl significa doncellas. En dos hojas del libro exponen el domicilio, la forma popular de conocerlas en las comunidades, la parentela, el antídoto, su misión y las señas particulares. El texto es ilustrado con la imagen de una bruja, según la creencia popular.

En el apartado 174 abordan los derechos de las niñas y niños, donde tratan conceptos sobre dignidad, libertad e igualdad que dan origen a los derechos humanos. En el primer derecho es la igualdad, el texto menciona que los infantes tienen derecho a un trato igualitario, sin importar el origen étnico, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, relación, opinión, condición económica o estado de salud.

En la página 234 aparece un texto titulado Mi vanidad, donde hablan sobre Santa Macarena Mártir, a quien describen como peregrina con un grupo provincial, humilde, de feligreses a la catedral, hasta que el deseo de humillar se hace presente y desafía al cielo provocando una respuesta inmediata: la confrontación.

Al pasar al libro Nuestros Saberes, la primera página considerada inapropiada fue la 65, en la que hablan sobre los tableros de comunicación como una medida alterna para expresarse, principalmente para las personas con discapacidad.

En el texto explican que los tableros de comunicación funcionan como un soporte de apoyo que integra elementos gráficos como dibujos, imágenes, pictogramas o fotografías que representan necesidades, acciones, emociones y sentimientos.

Uno de los contenidos que más escandalizó fue de las páginas 86 y 87, abordan el sistema reproductor humano y fue ilustrado con imágenes consideradas explícitas de la vagina y el pene. Además, hablan sobre la prevención del abuso en niños, niñas y adolescentes, así como las recomendaciones para evitarlo.

La hoja 170 también fue considerada inapropiada, el contenido es sobre la discriminación, donde muestran situaciones que vulneran la integridad de las personas en diversos espacios, pero en las ilustraciones aparece una pareja homosexual e indican que contar con leyes estatales que impidan el matrimonio entre personas del mismo sexo también es una vulneración a los derechos de las personas.

En la página 246 abordan los hábitos de higiene como rutinas y conductas de la vida diaria, sirven para mantener la salud, prevenir enfermedades, cuidar el cuerpo y mantenerlo limpio. Pese a que menciona lavarse los dientes tres veces al día y el correcto lavado de manos, el tema fue ilustrado con dibujos de un niño y una niña desnudos y sus partes íntimas fueron cubiertas con espuma de jabón.

Al pasar al libro Proyectos de Aula, la página 116 habla sobre Somos diferentes, pero jugamos juntos, que propone proyectos de indagación para reconocer las diferencias y similitudes de los órganos sexuales entre niñas y niños para promover el autocuidado.

Al pasar a la página 122 nuevamente abordan los órganos sexuales y solicitan una maqueta que represente las partes externas de la vagina y el pene. La actividad contiene ilustraciones de una niña y un niño desnudos, de los cuales muestran sus órganos sexuales en mayor escala. El tema continúa en la página 124.

En la hoja 200 el tema es Niñas y niños contra los estereotipos de género, que pretende promover la convivencia igualitaria y pacífica. En los textos hablan sobre el escándalo que representaba que una mujer utilizara pantalón, pues no podían portar la prenda.

El último tema inapropiado de este ejemplar está en la página 237 que busca que los niños identifiquen cómo es su familia, las ilustraciones muestran a diversas parejas con sus hijos, una de ellas son personas homosexuales.

En el análisis al libro Proyectos Escolares, en la página 109 citan las situaciones de desigualdad que viven los infantes en la casa, escuela o comunidad; en la 210 hablan sobre reconocer las necesidades y derechos, pero el ejemplo utilizado fue sobre la cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

En la página 220 hablan sobre el trato igualitario que merecen las personas, en el texto incluyeron una historia sobre una niña que recibió burlas en la escuela por llevar un uniforme elaborado con telas diferentes al resto del grupo.

Finalmente, en la 228 y 229 precisan sobre construir ambientes de trato justo y sin discriminación, respetar a las demás personas, integrarlas y reconocer sus diferencias como algo positivo, pero el tema que causó incomodidad cita “las niñas y niños pueden aportar para construir ambientes sin discriminación si identifican acciones que permiten relaciones igualitarias”. La lección concluye al solicitar un escrito sobre los acuerdos asamblearios de la comunidad para promover relaciones igualitarias y libres de discriminación en la escuela.

El Colegio Esperanza fue creado en la ciudad de Chiautempan el uno de marzo de 1925 por el Padre Luis Esqueda. La institución pertenece a la Congregación Religiosa de Adoratrices Perpetuas Guadalupanas, la cual fue fundada por la R.M. María de las Mercedes de la Santísima Trinidad en 1885.