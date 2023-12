Mi vida fue otra con el trasplante de riñón que recibí: Silvino Morales

“Mis riñones estaban muy chiquitos”, afirmó Silvino Morales García, quien requería un trasplante por esta misma situación y llegó ese milagro que esperaba, justo en las fechas donde ocurren milagros, 24 de diciembre.





Relató que ingresó al Hospital regional de Tzompantepec “Emilio Sánchez Piedras” el año pasado, el 23 de diciembre, sin embargo, fue operado el día 24 de diciembre y fue a partir de esa fecha que su vida fue otra, pues puso seguir con sus actividades, sueños y anhelos sin algo que lo detuviera.





Morales García precisó que lleva 11 meses de operado y ya se siento mucho mejor, como si nunca hubiera pasado, pues su vida ha sido de mejor calidad a partir de esa fecha, en la que recibió el apoyo de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.





“Nunca perdí yo la fe que algún día a mí me iba a llegar mi riñón, a la licenciada Lorena Cuéllar Cisneros le agradecería yo mucho de corazón, porque hace mucho por la gente, para quienes necesitan un órgano y todo; hace mucho por su estado, darnos, por ejemplo, el medicamento que no pagamos nada en el centro de salud” acotó.





Añadió que no solo se ha visto beneficiado con el trasplante, sino que también ha recibido atención de calidad “a mí me atienden aquí en el regional y bendito sea Dios me han hecho estudios y no pago nada y un saludo para ella, la gobernadora”.





También agradeció a la familia que permitió que él recibiera el órgano de quien lamentablemente murió “a la persona que me donó mi riñón, yo estoy muy agradecido con su familia, mucho que estoy agradecido con esa persona y con el ángel que, ahora sí está arriba, que él ve cómo yo lo cuido”.





Asimismo, invitó a las personas que están en espera de un riñón, a que tengan paciencia y no se desesperen, pues con este gobierno se han logrado diversas cosas en beneficio de los tlaxcaltecas.





El Gobierno del Estado en materia de donación de órganos y tejidos logró 44 donaciones, la cifra más alta en la historia de la entidad, lo que nos ha permitido salvar muchas vidas de pacientes renales.