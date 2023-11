[Actualización] Demandan destitución de edil de Acuitlapilco

Al argumentar incapacidad para resolver los problemas, pobladores de la comunidad de Acuitlapilco, en el municipio de Tlaxcala, exigieron la destitución del presidente Marco Antonio Carrillo González.

Tras ser atendido por la secretaria del ayuntamiento capitalino, Katy Verónica Valenzuela Díaz, un grupo de pobladores de Acuitlapilco manifestó su molestia con el conflicto del agua potable.

Expuso que el pozo recientemente habilitado trae minerales pesados, por lo cual el agua no es recomendable para el consumo humano; pero la población no sabe y está ingiriendo el vital líquido porque la mezclaron con el agua del otro pozo de la comunidad.

La presidencia de comunidad no informa del riesgo a la salud por el consumo de agua potable, por eso, un grupo de personas acudieron a la alcaldía para externar a las autoridades municipales su propuesta de quitar del cargo a Carrillo González por no solucionar problemáticas fundamentales. “Que informe a la población cómo esta la situación, esto puede causar una enfermedad para todos. Repercute en los riñones, en los niños, en todos. Nos dijo que la gente ya debe saber de eso. Cómo va a saber. Si es potable se puede consumir, pero ahora no se puede por los minerales”, demandaron.

También criticaron que la presidenta municipal Maribel Pérez Arenas no ha querido recibirlos en varias ocasiones para externar lo que ocurre en Acuitlapilco. Ayer jueves acudieron a la alcaldía, pero tampoco fueron atendidos.

El grupo de personas calificó de deficiente el trabajo de la presidencia de comunidad de Acuitlapilco, al argumentar que no hay acciones constantes para resolver los problemas sociales.

Advirtieron que harán llegar los documentos necesarios a las instancias correspondientes para tramitar la destitución de las autoridades de la presidencia de comunidad. “Que no ayude a su pueblo y solamente obstaculice. El pueblo exige trabajo y no quieren rendir cuentas”, remataron los inconformes.

